Üreticiye karantina desteği

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bitki karantinası tazminat desteği kapsamında, fındıkta karantina süresi olan 4 yıllık ürün bedeli için aynı alana bir kereye mahsus kilogram başına 15 lira destekleme ödemesi yapılacak.

BİR KEREYE MAHSUS OLACAK

Kayısı, şeftali, nektarin, erik, kiraz, badem, vişne gibi taş çekirdekli meyvelerde ise 3 yıllık karantina süresindeki ürün bedeli dikkate alınarak, aynı alan için bir kereye mahsus kilogram başına 3 lira destek verilecek. Tazminat ödemeleri, turunçgil uzun antenli böceğinde alan büyüklüğü, şarka virüsünde ise ağaç sayısı dikkate alınarak hesaplanacak.

AĞAÇLAR SÖKÜLECEK

Üreticilerin bitki karantinası tazminatı desteğinden yararlanabilmesi için, turunçgil uzun antenli böceğiyle şarka virüsünün varlığının Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitü müdürlüğünce doğrulanması gerekecek. Bulaşıklı bitkilerin tamamının kökleriyle birlikte üreticiler tarafından sökülerek, imha edilmiş ve imha işlemi hakkında tutanak düzenlenmiş olması şartı aranacak.