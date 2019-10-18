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18 Ekim 2019 Cuma 15:06:16 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 15:07:16

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı: MAYA 5G'ye hazır

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, "MİLAT Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi (MAYA) artık sahalarda çalışır vaziyete geldi. MAYA sistemimiz şu anda 5G'ye hazır. 5G'ye doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz." dedi.

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber güvenlikte en önemli şeyin güvenlik tehditlerine karşı milli tedbirlerin alınması olduğunu söyledi.

Teknolojik ürün ve sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesinin önemine işaret eden Balcı, "Eğer ürünleri kendiniz yapmadıysanız, aldığınız sistemlerin hiçbir kıymeti yok. Bunu biz defalarca yaşadık. Askeriyede, sivil sektörde ve kamuda yaşadık. Ürünleriniz yerli ve milli olmadığı sürece, güvenlik anlamında bir yere varamayız." ifadesini kullandı.

Balcı, 4,5G sistemlerinde sahada yerlerini aldıklarını belirterek, hedeflerinin 4,5G'de ULAK baz istasyonlarıyla yaygınlaşmak olduğunu dile getirdi. Daha sonra eş zamanlı olarak iletişim ve bilişim altyapısını, bilgisayar bağlantı sistemlerini millileştireceklerini söyleyen Balcı, "MİLAT Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi (MAYA) artık sahalarda çalışır vaziyete geldi. MAYA sistemimiz şu anda 5G'ye hazır." diye konuştu.

Kullandıkları 5G teknolojilerinin bu alandaki son teknolojiler olan Yazılım Tanımlı Ağlar-Software Defined Network (SDN) ve Ağ Fonksiyonlarını Sanallaştırma-Network Functions Virtualization (NFV) olduğuna dikkati çeken Balcı, "Yurt dışıyla aynı zamanda geliştirdiğimiz ürünlerimiz var, şu anda bunlar da kullanıma hazır. Bir operatörümüz bu teknolojilerimizi kullanmaya başladı bile. Bunun kabullerini aldık. 5G'ye doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz." dedi.

5G kapsamında çekirdek şebeke geliştirme projelerinin devam ettiğini söyleyen Balcı, 4,5G ULAK baz istasyonlarını 5G'ye doğru evrimleştirdiklerini belirtti. Balcı, şunları kaydetti:

"Kısmet olursa sene sonuna kadar ilk demomuzu yapacağız. Önümüzdeki sene sonunda operatör laboratuvarlarına girecek altyapıyı oluşturacağız. Önümüzdeki senenin sonunda da operatörlerimizin sahalarında 5G sistemlerimizin testlerini gerçekleştireceğiz."

Balcı, Türkiye'de faaliyet gösteren operatörlerin, 4,5G ve 5G yetenekli tüm altyapı ihtiyaçlarına talip olduklarını dile getiren Balcı, "Çünkü bu yerli ve milli sistemlerimizin yaygınlaşması, yapılan bu yatırımların yerini bulması ve amacına hizmet etmesi açısından şart. 4,5G yatırımlarının 2024'e kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Bu arada da 2020'den itibaren yavaş yavaş 5G yatırımları başlayacak. Bu kapsamda biz o zamana kadar 5G sistemlerimizi hazır etmeyi planlıyoruz." görüşünü dile getirdi.

(AA)

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