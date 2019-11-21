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21 Kasım 2019 Perşembe 14:31:33 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 14:32:01

TUSAŞ Ar-Ge'yle 3,4 milyar lira gelire ulaştı

TUSAŞ, Ar-Ge projelerinin çıktılarıyla şekillenen Genel Maksat Helikopteri, Atak helikopteri, Anka, Gökbey, A400M, A350 ve Göktürk-1'deki sorumluluklarıyla önemli ekonomik büyüklüğe ulaştı.

Havacılık sanayisi gibi yüksek teknolojiye dayalı bir sektörde faaliyet gösteren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Ar-Ge yatırımlarının karşılığını cirodaki yüksek artışla alıyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni’nde "En fazla yeni Ar-Ge personeli istihdamı" ve "En fazla Ar-Ge harcaması" kategorilerinde ödül alan TUSAŞ, Türkiye'ye yüksek katma değer sağlamaya devam ediyor.

Üretim ve montaj ağırlıklı bir yapıdan tasarım, entegrasyon ve Ar-Ge yapan bir şirket haline gelen TUSAŞ, ciro ve karlılıkta istikrarlı bir büyüme yakaladı. Şirket 2018'de cirosunun yüzde 26’sını toplam Ar-Ge harcamalarına, yüzde 3,4’ünü ise öz kaynak Ar-Ge harcamalarına ayırdı.

TUSAŞ'ın Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde ettiği ciro son 2 yılda yüzde 265 arttı. Şirket bu kapsamda 3,4 milyar lira gelire ulaştı. Söz konusu gelirin yüzde 16’sı yurt dışı satışlardan, yüzde 84’ü yurt içi satışlardan elde edildi.

Şirketin Ar-Ge projelerinin çıktıları Genel Maksat Helikopteri, Atak helikopteri, Anka, Gökbey, A400M, A350 ve Göktürk-1 gibi ulusal ve uluslararası platformlar ve projelerde kullanılıyor.

(AA)

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