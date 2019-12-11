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11 Aralık 2019 Çarşamba 12:47:19 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 12:48:00

Türkiye'nin makine ihracatında bu yıl yüzde 10 artış bekleniyor

Makina İmalatçıları Birliği Genel Sekreteri Aytekin, iç piyasada yaşanan daralmanın dış piyasaya konsantre olarak ihracatı artırdığını belirtti.

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Genel Sekreteri Sefa Sadık Aytekin, makine sektörü ihracatında geçen yıla göre yüzde 10 artış beklediklerini belirterek, "İç piyasada daralma yaşanınca sektörümüz dış piyasaya konsantre olarak ihracatını artırdı. Bu yıl için 18,5 milyar doları yakalayacağız. Geçen yıla göre yüzde 10'a yakın bir büyüme var." dedi.

Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makine sektörünün hem iç hem de uluslararası piyasada konjonktürel bazı zorluklar yaşadığını söyledi.

Sektörün ihracata dayalı olduğunu dile getiren Aytekin, "Makine tek bir sektör değil, birçok sektörün bir araya getirdiği üretim yoğun bir sektör. Bu nedenle Türkiye'de bu bilinci artırmamız lazım. Kamu kurumlarından bu konuda güzel destekler alıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının çeşitli programları var ayrıca 11. Kalkınma Planı'nda makine sektörü merkez bir yer alıyor. Kamu tarafında bununla ilgili bilinç artıyor." diye konuştu.

Aytekin, sektörün ihracatının her geçen yıl arttığını ifade etti. Kilogram başına 5,5-6 dolar olan katma değeri 2,5 kat artırmayı hedeflediklerini belirten Aytekin, "Bu hedef Türkiye için oldukça önemli. Onun dışında makine üretiminin genel imalat sektörü içindeki payını yüzde 9'dan yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Sefa Sadık Aytekin, makine üreten büyük firmaların bir araya gelip ölçeklerini artırabileceklerine işaret etti.

"Sektörümüz ihracatta oldukça başarılı"

Bu yıla ilişkin dış satım verilerine değinen Aytekin, şunları kaydetti:

"İç piyasada daralma yaşanınca sektörümüz dış piyasaya konsantre olarak ihracatını artırdı. Bu yıl için 18,5 milyar doları yakalayacağız. Geçen yıla göre yüzde 10'a yakın bir büyüme var. Geçen yıl 17 milyar dolar civarındaydı. Sektörümüz ihracatta oldukça başarılı. Katma değer üretiyoruz. 200'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Üretimi sağlayan araçları üretiyoruz. Bunları ithal değil, yerli üretimle gerçekleştirmek çok önemli. Türkiye olarak dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme hedefimiz var. Biz de makine sektörü olarak elimizden geleni yapıyoruz."

(AA)

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