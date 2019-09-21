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21 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 00:12:45

Türkiye büyümeye devam edecek

Skandal raporlarıyla finansal saldırıların fitilini ateşleyen Fitch’ten itiraflar peş peşe geliyor. Kuruluştan yapılan açıklamada, yıl sonunda enflasyonun düşmeye devam edeceği ve Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 3 büyüyeceği belirtildi.

Dünya tarihinde birçok ekonomik krizin fitilini ateşleyen ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rating’s, birçok olayın öncesi ve sonrasında yayımladığı raporlarla, Türkiye ekonomisini hedef tahtası haline getirmişti. Her krizi fırsata çevirerek, ‘Türkiye batıyor’ yaygarası koparan ‘sıfırcı hoca’ lakaplı kuruluş Fitch’in analistleri bu kez, geri adım atmak zorunda kaldı.

EKONOMİNİN TEMELİ SAĞLAM

Kuruluştan yapılan açıklamalarda peş peşe itiraflarda bulunuldu. Türkiye ekonomisinin hızla toparlandığını açıklamak zorunda kalan Fitch Ratings’in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, “Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir şekilde direnç ve esneklik gösterdi” ifadelerini kullanmıştı. Önceki günkü söz konusu açıklamaların ardından Ed Parker, dün yine yeni itiraflar da bulundu. Ed Parker, Türkiye’nin makroekonomik görünümünün, bir yıl öncesine göre daha pozitif olduğunu söyledi. O dönemde cari açığın nasıl finanse edileceğine dair belirsizliklerin mevcut olduğunu ve resesyona girildiğini anımsatan Parker, “Şu an Türkiye’de cari açığın düştüğünü görüyoruz. Türkiye cari açıkta ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayabildi” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON DÜŞECEK

Ed Parker, Türkiye ekonomisinin 2019’da sadece yüzde 0.5 daralmasını beklediklerini söyledi. Gelecek yıl büyüme projeksiyonları hakkında da bilgi veren Parker, “2020 yılında ise ekonomide büyümenin geri dönmesini ve yaklaşık yüzde 3 seviyesinde büyüme kaydedilmesini bekliyoruz” dedi. Parker, enflasyonda şu anki yüzde 15 seviyesinin yıl sonunda biraz daha azalmasını beklediklerini ifade etti.

NOT GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞECEK

Türkiye’nin ekonomik olarak dengelenme sürecine girdiğini vurgulayan Parker, şu anda enflasyonun düştüğünü ve büyümenin iyileştiğine vurgu yaptı. Parker, Türkiye’nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin kredi notu açısından güçlü yönlerinin farkındayız. Son veriler de bu görüşümüzü destekler nitelikte. Eğer ekonomi uzun süre bu şekilde pozitif yönde ilerlemeye devam ederse, o zaman ilk yapılacak şey not görünümünün durağana döndürülmesi olacaktır.”

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