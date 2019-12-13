  • Bist 100
    111155
  • Dolar
    5,7907
  • Euro
    6,4735
  • Altın
    273,7740
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Simon Kjaer her an Türkiye'ye geri dönebilir Simon Kjaer her an Türkiye'ye geri dönebilir
13 Aralık Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? 13 Aralık Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim birinci oldu?
Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu
Mehmetçiğimiz Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış bombayı imha etti Mehmetçiğimiz Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış bombayı imha etti
13 Aralık Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? 13 Aralık Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim?
Gael Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde Gael Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde
Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun oldu Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun oldu
Tahkim Kurulu Ali Şafak Öztürk'ün cezasını kaldırdı Tahkim Kurulu Ali Şafak Öztürk'ün cezasını kaldırdı
Galatasaray için sürpriz golcü iddiası: Yohan Boli Galatasaray için sürpriz golcü iddiası: Yohan Boli
İngiltere Başbakanı Johnson Brexit için kesin tarih verdi: 31 Ocak İngiltere Başbakanı Johnson Brexit için kesin tarih verdi: 31 Ocak
'Türkiye, Brexit krizini doğru hamlelerle fırsata çevirebilir' 'Türkiye, Brexit krizini doğru hamlelerle fırsata çevirebilir'
Borsa İstanbul 111.000 puanı geçti Borsa İstanbul 111.000 puanı geçti
Adnan Oktar davasında flaş gelişme: Tutuklu 167 sanığın 91'i tahliye edildi Adnan Oktar davasında flaş gelişme: Tutuklu 167 sanığın 91'i tahliye edildi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden skandal Ermeni tasarısına ilişkin açıklama ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden skandal Ermeni tasarısına ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tek haneli faiz müjdesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tek haneli faiz müjdesi
Karbonmonoksit zehirlenmesi nedir? Sağlık Bakanlığı karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı Karbonmonoksit zehirlenmesi nedir? Sağlık Bakanlığı karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı
Almanya'da apartman patladı: Ölü ve çok fazla yaralı var Almanya'da apartman patladı: Ölü ve çok fazla yaralı var
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş kararı Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş kararı
İstanbul Havalimanı'nda müthiş uyuşturucu operasyonu: Tam 1 ton 700 kilogram İstanbul Havalimanı'nda müthiş uyuşturucu operasyonu: Tam 1 ton 700 kilogram
Mucize Doktor Ela sahnesi yayında! Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı izleme linki Mucize Doktor Ela sahnesi yayında! Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı izleme linki
Gattuso takımın başına geldi, Eljif Elmas'a yol göründü Gattuso takımın başına geldi, Eljif Elmas'a yol göründü
Taşeron tediyeler ne zaman ödenecek? Kamu işçilerine verilen 2019 tediye ödemeleri başladı mı? Taşeron tediyeler ne zaman ödenecek? Kamu işçilerine verilen 2019 tediye ödemeleri başladı mı?
İstanbul'daki kayıt dışı Suriyeliler için önemli çalışma İstanbul'daki kayıt dışı Suriyeliler için önemli çalışma
Galatasaray’da tablo çok acı! 360 milyonluk fiyasko... Galatasaray’da tablo çok acı! 360 milyonluk fiyasko...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Aralık 2019 Cuma 14:03:08 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 14:09:14

'Türkiye, Brexit krizini doğru hamlelerle fırsata çevirebilir'

Siyasi çalkantılara rağmen Türkiye-AB arasındaki güçlü ticari ilişkiler Business Diplomacy dergisinin kapak konusu oldu. Bir çok akademisyen ve ticari sektörden görüşlerin alındığı konu derinlemesine incelendi.

Türkiye’nin Önemli Ticaret Ortağı: Avrupa

Business Diplomacy dergisi, 5’inci sayısının kapak konusunda Türkiye-Avrupa ilişkilerini mercek altına aldı

Rakamlara bakıldığında Avrupa Bölgesi ülkelerinin, Türkiye’nin ihracatında önemli bir paya sahip olduğu görülüyor. Ancak; geçmişten bu yana inişli-çıkışlı seyreden ikili ilişkiler, kimi zaman bu ticari ortaklıklara olumlu ve olumsuz anlamda yansıyabiliyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ise kurumsal iletişim yayını olan Business Diplomacy dergisiyle Türkiye’ye fayda sağlayacak konuları gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor. Derginin her yeni sayısında söz konusu hedefler benimsenerek; alan uzmanı kişilerle yapılan röportajlar, görüş metinleri ve daha birçok güçlü içerik, okurların istifadesine sunuluyor.

Dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden olan Avrupa, bünyesinde barındırdığı Avrupa Birliği (AB) ile de sıklıkla gündeme geliyor. Kuruluşundan bu yana küresel anlamda ciddi bir ivme yakalayan ve 28 üye ülkesi bulunan Birliğin nüfusu da 2018 verilerine göre toplam 512,4 milyon kişiden oluşuyor. Üye devletlerinin vatandaşlarına, sosyal ve ekonomik alanda birçok fırsatlar sunan AB ile Türkiye’nin ilişkileri de ülkemiz için kritik önem taşıyor. Bahsi geçen bu durum, derginin kapak konusuna taşındı ve geniş bir perspektif benimsenerek okurlarla buluşturuldu. Konuyu; Prof. Dr. Ali Resul Usul, DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve Koç Holding AŞ Kurumsal İletişim Koordinatörü Ali Utku Atalay değerlendirdi. Aynı zamanda Birliğin ve tüm dünyanın, üzerinde ciddi tartışmalar yürüttüğü Brexit kördüğümü de yeni sayıda İş Danışmanı Dr. Hüseyin Hakan Yıldırım tarafından masaya yatırıldı.

Derginin devamındaki “dosya” başlığının altında ise ticari diplomasi konusu yer aldı. Bu alanda da Uluslararası Yatırım ve Proje Direktörü Pınar Tenteoğlu, Avukat Ramazan Arıtürk ve Güniz Çiçek değerlendirmelerini okurlarla paylaştı. Business Diplomacy’nin içeriğindeki önemli konulardan bir diğeri ise firmaların ve ülkelerin dikkat etmesi gereken alanların başında gelen “yurt dışı yatırımı” oldu. Konuyu; DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara, önemli detaylarıyla kaleme aldı.

Yeni sayının ihracat rotasında Özbekistan konumlandırılırken Türkiye’nin kış turizmi potansiyeli, uluslararası ticarette e-ticaretin rolü ve Fransa’da gerçekleştirilen sarı yelekliler eylemlerinin detayları da Business Diplomacy’nin 5’inci sayısında yer verilen diğer konulardan oldu.

Tüm bunların yanı sıra yeni sayıyla birlikte Türkiye’nin AB’ye giriş kapısı olarak nitelendirilen, sosyal ve kültürel açıdan da güçlü bağlarımızın olduğu Macaristan için bir ek oluşturuldu. Ekte, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve devletlerin yatırım avantajı sunan sektörleri derinlemesine irdelendi. Macaristan özel eki dâhil olmak üzere; toplam 150 sayfayı aşkın şekilde tasarlanan dergi, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlandı.

Kısa Görüşler

Akademisyen Prof. Dr. Ali Resul Usul: “Türkiye-AB arasındaki güçlü ticari ilişkiler, siyasi krizlere rağmen ilişkilerde belli bir istikrarın oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.”

DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay: “AB-Türkiye ilişkilerindeki önyargılar ve iç siyasetle derinleşen uzaklaşmayı çözmenin temel yolu, daha fazla diyalog ve samimiyet.”

Koç Holding AŞ Kurumsal İletişim Koordinatörü Ali Utku Atalay: “Türkiye gibi özel bir ülkenin AB üyeliğinin, komşu coğrafyalarda yaşanan ve maalesef dünya barışını tehdit eden pek çok sorunun çözümü için nasıl bir ilham kaynağı olabileceğini hayal edin...”

DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara: “Yurt dışı yatırım, iç pazarda belli bir olgunluğa ve doygunluğa ulaşmadan yapıldığında riskli olabilir.”

İş Danışmanı Dr. Hüseyin Hakan Yıldırım: “Türkiye, Brexit krizini doğru hamleler ve güçlü ticari anlaşmalarla bir fırsata çevirebilir.”

Araştırmacı Murat Palavar: “Özbekistan; dünyada altın rezervleri bakımından 4’üncü, uranyum rezervleri bakımından ise 11’inci sırada yer alıyor.”

TÜRSAB Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Firuz Bağlıkaya: “Ülkemiz; yüksek rakımlı kayağa uygun dağları, kar kalitesi ve yeni kayak tesisleriyle bölgesinde ön plana çıkıyor.”

Uluslararası Yatırım ve Proje Direktörü Pınar Tenteoğlu: “Ticari diplomasi, inovasyon ve teknolojiden ayrı tutulamaz. Zira bu alanlar, çağımızın vazgeçilmez gerçekliği.”

DEİK Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat: “Macaristan’la gelişen siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum.”

DTİK Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Suat Gökhan Karakuş: “Macaristan’ın coğrafi konumu, lojistik anlamda ithalat-ihracat işletmeleri için çok uygun.”

Gazeteci-TV Program Yapımcısı Mete Çubukçu: “Macaristan; iş gücü, insan tutumları, yerleşik şirket kültürü, yabancı dil bilgisi, mühendislik ve yetişmiş iş gücü açısından öne çıkıyor.”

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis: “Hem Macaristan hem Türkiye, güçlü ikili ticaret hedeflerine erişmek için cesur girişimlerde bulunmayı arzu ediyor.”

Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller: “ İki dost ülke olan Türkiye ve Macaristan, tüm faaliyetlerini geçmişten ilham alarak gerçekleştirmeli.”

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ