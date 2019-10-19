Türkakım hattına doğalgaz veriliyor

RUS gazını Türkiye ve Avrupa'ya iletecek TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nı oluşturan iki deniz hattından ilkinin doğalgazla doldurulmasına başlanarak işletime hazırlık aşamasının son adımı atıldı. Rusya'dan Türkiye'ye TürkAkım üzerinden ticari doğalgaz akışı ise planlandığı gibi bu yılın sonunda başlayacak.

KIYIKÖY'E KADAR DOLACAK

Gazprom'a ait Birleşik Doğalgaz Tedarik Sistemi'nden gelen doğalgazın denizaltından ilerlemesi için gerekli basıncı Rusya'nın Karadeniz kıyısında yer alan Russkaya Kompresör İstasyonu sağlıyor. Hatlar, Anapa Kara Çıkışı Tesisi'nden Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan alım terminaline kadar doğalgazla doldurulacak.