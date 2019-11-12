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12 Kasım 2019 Salı 18:10:03 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 18:12:27

Türk inşaatçılar Arap iş adamlarıyla buluşacak

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) ve TurabExpo, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Finansman Fuarında, bin 500 Arap yatırımcıyı Türkiye’deki gayrimenkul firmalarıyla buluşturacak.

Sadece kayıtlı katılımcıların yer alabileceği fuarda, Türkiye’deki konut üreticileri Arap yatırımcılarla yüz yüze yatırım fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacak. Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği, 19 Arap ülkesinde kurduğu organizasyon aracılığı ile fuara katılan firmaların konutlarının Arap ülkelerinde satışına da aracılık edecek.

TurabExpo 6’ncı Türk-Arap Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri ile 3’üncü Türk-Arap Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman Fuarı, 20-22 Kasım tarihleri arasında Pullman İstanbul Airport & Convention Center’da gerçekleşecek. TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, eş zamanlı yapılacak Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri ile Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman Fuarı’nın, Türkiye’deki konut projelerinin Arap dünyasında tanıtılması, pazarlanması ve satışında büyük rol oynayacağını kaydetti.

1500 ARAP YATIRIMCI KATILACAK

12 yıldan bu yana Türk-Arap ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Attar, “Bu zirvemize ciddi bir katılım var. Yaklaşık bin 500 Arap ve Türkiye’den bin katılımcı olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Arap ülkelerindeki bakanlıklar, ticari heyetler, Ankara’daki Arap elçiler ve konsoloslar katılım sağlayacak. Bu da zirveye çok renk katıyor. Her türlü şirketlerimize soru-cevap buluyor ve bu katılımlarla onlara yardımcı olabilme imkanı sağlanıyor. İnşallah burada herkes büyük bir zirve çalışması yakalamış olur. Bu zirve ülkemize ve Arap ülkelerine çok fayda sağlayacak. Biz onlara en iyi teknolojiyi sağlayarak en iyi hizmeti götüreceğiz” dedi.

HEDEF TÜRK VE ARAP ÜLKELERİNİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Attar, “TurabExpo kuruluşumuz 12 yıl boyunca sürekli Türk-Arap zirvelerini ciddi bir şekilde Türkiye’de yaygın hale getirmeye çalıştırıyoruz. 19 Kasım’da büyük bir çalışmamız var. 6’ncı Yapı İnşaat Malzeme Fuarı’nı yapıyoruz. Hem de 3’üncü Gayrimenkul Fuarımızı yapıyoruz. Orada ciddi bir toplum olacaktır. Fuara, 200’ün üzerinde Türk firması katılacak. 1500 Arap yatırımcı yer alacak. Güzel çalışmalar olacak. Çünkü Türkiye’de ve Arap ülkelerinde her zaman işbirliği ihtiyacı var. Çalışma sadece fuar olarak değil. Biz organizasyonumuza destekli çalışmalar yapıyoruz. Hem zirvemizde yaklaşık 40 avukatımızla hukuk çalışmamız var tüm Arap ülkelerinde. Bu ticarete, yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Şuan da gayrimenkul üzerine çok ciddi bir grup kurduk. Hem istişare, hem hizmet hem de Arap ülkelerine direkt satış amacıyla temsilcilerimiz bu vazifeyi aldı. Bu fuara yaklaşık 50 temsilcimiz katılacak. Bu hizmet hem Türkiye’ye, hem de Arap ülkelerine faydalı kazanç getirecektir. Hedefimiz, Türkiye’ye ve Arap ülkelerine iyi bir ekonomi ve işbirliği sağlanmasıdır” diye konuştu.

TÜM YIL SANAL FUAR

“Fuar, istihdam ve ekonomi açısından çok faydalı olacak” diyen Attar, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz ne kadar markalarımızı ve ürünlerimizi Arap ülkelerine tanıtırsak, imalat açısından da artış sağlayacaktır ve ciddi ihracat rakamları yakalanacaktır. Bu da imalatı arttıracak. Bizim bu yüzden Türkiye’deki markamızı daha güçlü bir marka haline getirmemiz lazım. Amacımız Türkiye’nin ihracat hacminin ve yatırımlarının gelişmesine yönelik. İktisadi işbirliklerinin bu bölgelere refah getirmesi konusunda çalışıyoruz. Umarız daha büyük birlik ve ticaret yaparak bölgeye refah getiririz, fuardan ciddi satış hacmi bekliyoruz. Sadece bu iki gün sürecek fuar çalışmaları değil, mevcut firmalarımızın bütün yıl satış destekçisi olarak devam edeceğiz. Sanal fuarımızla birlikte, tüm firmalarımızın Arap müşteri potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Yapmış olduğumuz aplikasyon sayesinde Arap yatırımcılar ve gayrimenkul alıcıları Türk firmaların proje ve gayrimenkullerine TÜRAP aracılığıyla daha güvenilir ve doğru bir şekilde ulaşacaktır. Yabancıya satışın artırılması için en önemli faktör, markalaşma, uluslararası bir marka olabilmek ve marka bilinirliğini artırmak. Kimi Türk konut üreticilerinin Arap ülkelerinde merdiven altı, sokak emlakçıları üzerinden yürüttükleri satış pazarlama faaliyetleri, dolandırıcılığa kadar uzanan kimi sorunları beraberinde getirdi ve güven sarsıcı oldu. Bu konuda Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği olarak oluşturduğumuz TA Grubu aracılığı ile Türk firmalarıyla bu güveni yeniden inşa edebiliriz. Bu potansiyeli, Arap yatırımcılara ucuz ve kaliteli konut alternatifi sunan, İspanya, İtalya, ABD, İngiltere gibi ülkelere bırakmamalıyız.”

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