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22 Ocak 2020 Çarşamba 14:52:34 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 14:53:19

Türk balı geçen yıl 45 ülkede ağızları tatlandırdı

Türkiye'den geçen yıl 5 bin 548 ton bal ihraç edilerek, karşılığında 24 milyon 810 bin 927 dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den 2019 yılında Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Umman başta olmak üzere 45 ülkeye bal ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 45 ülkeye 5 bin 548 tonluk bal ihraç edilerek, karşılığında 24 milyon 810 bin 927 dolar gelir elde edildi.

Bal ihracatında Almanya ilk sırada

Bal ihracatında Almanya 8 milyon 780 bin 672 dolarla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 4 milyon 288 bin 214 dolarla ABD, 3 milyon 88 bin 710 dolarla Suudi Arabistan, 1 milyon 490 bin 68 dolarla Kuveyt ve 775 bin 461 dolarla Umman izledi.

Bu dönemde Türkiye'den önceki yıl bal ihracatı yapılmayan Bulgaristan, Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Afganistan, Moğolistan ve Fas'a da bal satıldı.

Doğu Karadeniz'den ise sadece Birleşik Arap Emirlikleri'ne bal ihraç edildi. Bu ülkeye geçen yıl 19 bin 631 kilogram bal satılarak, karşılığında 92 bin 202 dolar kazanç sağlandı.

Bölgeden önceki yıl 6 bin 413 kilogramlık bal ihraç edilerek, karşılığında 37 bin 51 dolar kazanılmıştı. Böylece Doğu Karadeniz'den geçen yıl yapılan bal ihracatında önceki yıla göre miktarda yüzde 206, değerde de yüzde 149 artış yaşandı.

"Polen, propolis, arı sütü ürünleri ihracatının da geliştirilmesi gerekiyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türk balının her geçen gün daha fazla tercih edildiğini söyledi.

Türkiye'nin bitki florası ve bal çeşitleri bakımından çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Gürdoğan, Türk balının geçen sene 45 ülkeye satıldığını ifade etti.

Gürdoğan, geçen yıl, önceki yıllarda ihracat yapılmayan ülkelere de bal gönderildiğine işaret ederek, "Türk balının markalı hale getirilerek çeşit türlerinin ortaya çıkarılması, marka ve coğrafi işaret tescilleri ve her ülkedeki tüketici kitlesi tercihlerine göre küçük ambalajlarda markalı ürünlerin ihraç edilmesiyle bal ihracatımız her geçen gün daha da gelişti." diye konuştu.

Polen, propolis, arı sütü gibi arıcılık ürünlerinin de marka haline getirilerek ihracatının geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Gürdoğan, "Bal ihracatında geçen yılı çok güzel rakamlarla tamamladık. Bu yıl bu rakamları katlayacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz bu yönde yüksek." dedi.

(AA)

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