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22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:34:08 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:40:27

'Turizmde her güne rekor haberiyle başlıyoruz'

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da bu yıl gelen turist sayısının 6 milyon 914 bin 909'e ulaşması sektörü hareketlendirdi.

Dünyanın birçok ülkesinden misafirleri ağırlayan Antalya'ya, bu yıl şu ana kadar 6 milyon 914 bin 909 yabancı turist geldi.

Lüks otellerinin yanı sıra bakir koyları, denizi, antik kentleri ve kültürel yapısıyla turizmin gözdesi Antalya, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Ağırladığı turist bakımından "turizm başkenti" olarak nitelendirilen kent, gelen yabancı turist sayısında günlük rakamlardaki rekorlarla da ön plana çıkıyor.

Antalya'da günlük yolcu girişinde ilk rekor 8 Haziran'da 85 bin 205 yabancı turistle kırıldı. Bu rakama göre, 2018'e oranla bu yıl aylık yüzde 17'lik artışla 570 bin 422 kişi, yıllık yüzde 18 artışla 3 milyon 870 bin 211 kişi Antalya'ya geldi.

Günlük 86 bin 308 yabancı turistin giriş yaptığı kentte 22 Haziran'da ikinci rekor, 29 Haziran'da da 90 bin 989 yabancı turistle üçüncü rekor kırıldı.

Antalya'da, 14 Temmuz'da 96 bin 191 kişiyle tüm zamanların en yüksek günlük turist sayısına ulaşıldı.

Bu yıl ocak ayından 18 Temmuz'a kadar Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente 6 milyon 914 bin 909 yabancı turist geldi. Böylece önceki yılın aynı dönemine göre gelen turist sayısında yüzde 16 artış yaşandı.

Türkiye'ye önemli döviz girdisi sağlayan turizmde hem turist sayısının artması hem de turist başına gelirin artması için çalışmalar sürdürülüyor.

"Rekorların yanında sürdürülebilir turizm çok önemli"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sezonuna yıl başında büyüyerek girdiklerini, şu ana kadar olan sürecin de planladıkları gibi geçtiğini söyledi.

Antalya için gelen turist sayılarının anlamlı olduğuna dikkati çeken Atmaca, "Her gün rekor haberiyle güne başlıyoruz. Bir günde 96 bin 191 kişiyle tüm zamanların günlük yolcu rekoru kırıldı. Böyle devam ederse Antalya'da 16 milyon yabancı turist hedefimizi geçeceğiz. Rekorların yanında sürdürülebilir turizm çok önemli. Bir günde 96 bin yerine gelen turist sayısını her gün 90 bine yayabilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Rusya ve Avrupa pazarında durumun iyi olduğunu, bunun yanında tüm pazarlarda artış kaydedildiğini aktaran Atmaca, yaz tatili dolayısıyla iç pazarda da hareketlilik yaşandığını ifade etti.

Kurban Bayramı'nda tatilin 9 güne çıkarılması yönündeki taleplerinin devam ettiğini vurgulayan Atmaca, "İç pazar için erken rezervasyon çok önemli. Bunun için blok tatillerin önceden açıklanması gerekiyor. Tüketici tatilini doğru planlayıp, kasım ve nisan arasında tatilini alırsa yüzde 40-50'lere varan indirimlerden yararlanıyor." dedi.

"Rusya pazarında 5 milyon bandını geçeceğiz"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da turizmde beklentileriyle paralel bir büyüme sezonunun devam ettiğini bildirdi.

Temmuz, ağustos ve eylül rakamlarının da beklentilerine paralel geçmesi halinde yıl sonunda güzel bir büyüme yakalayacaklarını anlatan Yağcı, Rusya'dan gelen turist sayısında bu sezon arzu edilenin gerçekleştiğini dile getirdi.

Yağcı, "Geçen yıl Antalya'da 4 milyon 800 bin Rus'u ağırladık. Rusya pazarında bu sene de yüzde 5 ile 10 arasında bir büyümenin olacağını öngörüyoruz. Rusya pazarında 5 milyon bandını geçerek, Antalya'da çok ciddi bir başarı yakalamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Turizmin ülkenin en önemli sektörlerinden olduğunu belirten Yağcı, Türkiye'nin turizm alanında her geçen yıl geliştiğini, dünyada marka ülkelerden olduğunu anlattı. Yağcı, "Günlük rekorlar önemli. Öngörümüze paralel gerçekleşiyor. Bu sene çift haneli yüzde 10-15 arası bir büyüme bekliyorduk. Öngörümüz doğrultusunda devam ediyor." dedi.

(AA)

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