Turist 34 milyar TL'yi karttan çekti

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, yaz tatili döneminde, yabancı kartlarla yurtiçinde 34 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, Türkiye'de kartlarla yapılan her 10 TL ödemenin bir TL'si, yabancı turistlere ait kartlarla gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 21 milyar TL olan tutarla kıyaslandığında bu yıl yabancı kartlarla yapılan ödemeler yüzde 63 arttı. Bu artışla beraber 2018 yılının haziran-eylül döneminde yüzde 6,9 olan yurt içinde yapılan kartlı ödemeler içindeki yabancı payı, 2019'un aynı döneminde yüzde 9,3'e ulaştı. Kuyumculuk, seyahat acenteleri ve yemek, yabancı kartlarla yaz döneminde yapılan ödemelerde en fazla artışın görülrüğü sektörler oldu.