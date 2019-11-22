Tüketicinin güveni tam

Döviz ve faizlerde hızlı düşüşle birlikte piyasaların canlanması, tüketici güven endeksine de yansıdı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 5.2 arttı. Ekimde 57 olan endeks değeri kasımda 59.9'a yükseldi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi de ekim ayında yüzde 74.8 düzeyindeyken Kasım ayında yüzde 6.1 artarak yüzde 79.3’e yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi, (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) ekim ayında 73.4 düzeyindeyken, Kasım ayında yüzde 6.9 artarak 78.5’e yükseldi. Tasarruf etme ihtimali endeksi ekim ayında yüzde 22.8 düzeyindeyken, kasım ayında yüzde 0.5 artarak 23.0’e çıktı.