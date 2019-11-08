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08 Kasım 2019 Cuma 13:46:02 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 13:47:35

Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerin 4 milyon 711 bin 205'i dizel, 4 milyon 710 bin 863'ü LPG'li ve 3 milyon 38 bin 788'i benzinli araçlardan oluştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dizel otomobil sayısı bu dönemde ilk kez LPG'li araç sayısını geçti. Benzinli otomobil sayısı ise son 15 yılda yüzde 24 geriledi

Türkiye'de trafiğe kayıtlı dizel otomobil sayısı Eylül sonu itibarıyla 4 milyon 711 bin adede ulaşarak ilk kez LPG'li otomobil sayısını geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla trafiğe kayıtlı 23 milyon 132 bin 670 taşıtın yüzde 54.1'ini (12 milyon 509 bin 319 adet) otomobiller oluşturdu.

Otomobillerin 4 milyon 711 bin 205'inin dizel, 4 milyon 710 bin 863'ünün LPG'li ve 3 milyon 38 bin 788'inin ise benzinli oldukları kayıtlara geçti.

Dizel otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payında son 10 yılda kademeli olarak yükseliş göze çarpıyor.


Öyle ki, 2009 yılında trafiğe kayıtlı dizel araç sayısı 1 milyon 111 bin 822 (toplam otomobillerin yüzde 15.7'si) iken 2018 yılında yüzde 311 artışla 4 milyon 568 bin 665'e (yüzde 36.85) ulaştı.

Trafiğe kayıtlı otomobiller içinde dizel otomobillerin payı bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla da yüzde 37.66'ya yükselerek, ilk kez LPG'li otomobilleri geride bıraktı.

BENZİNLİ OTOMOBİL SAYISI AZALIYOR

Benzinli otomobiller ise 2004 yılında trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 75'ini oluşturuyordu. Bu oran 2009 yılında yüzde 47.6'ya, geçen yıl da yüzde 24.9'a düştü.

2004 yılında trafiğe kayıtlı 4 milyon 62 bin 486 benzinli otomobil varken bu rakam 2018'de 3 milyon 89 bin 626'ya geriledi.

Trafiğe kayıtlı otomobiller içinde sayısal bakımdan 2011 yılından bu yana ilk sırada bulunan LPG'li araçlar, liderliği Eylül sonunda dizel otomobillere bıraktı.

2011'de trafiğe kayıtlı araçların 3 milyon 259 bin 288 adetle yüzde 40.2'sini LPG'li otomobiller oluşturuyordu. 2018'de LPG'li otomobil sayısı ise 4 milyon 695 bin 717 adede yükseldi.

Geçen yıl LPG'li otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı da yüzde 37.87 düzeyindeyken, 2019 Eylül ayı sonu itibarıyla bu oran yüzde 37.66'ya geriledi.

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