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16 Aralık 2019 Pazartesi 10:13:31 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 10:15:21

TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede? TOKİ İstanbul konut başvuru şartları neler?

TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede? TOKİ İstanbul konut başvurusu şartları neler? merak ediliyor. Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. TOKİ'nin İstanbul'da hangi ilçelere konut projesi yapacağı merak konusu oldu. İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ'nin sosyal konut projelerine nasıl başvuracaklarını öğrenmek istiyor. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak. TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri ve TOKİ İstanbul konut başvuru şartları ile ilgili bilgiler haberimizde...

TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede? TOKİ İstanbul konut başvuru şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, TOKİ'nin İstanbul'da hangi ilçelere konut yapacağını öğrenmek istiyor. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için talepler bugün itibari ile toplanmaya başlandı. TOKİ projelerine başvurular 15 Ocak 2020 tarihine kadar yapılabilecek. TOKİ İstanbul konut başvurusu şartları haberimizde yer alıyor.

TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

TOKİ'nin resmi bir açıklaması olmaması ile birlikte İstanbul'da 10 bin konut inşa edileceği konuşuluyor. TOKİ'nin İstanbul!da hangi ilçelerde sosyal konut projesi yapacağı da belli değil. TOKİ İstanbul'da konut projeleri yapacağı ilçeler belli olduktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak. Konutların,  adet, brüt m²,  net m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacaktır. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ”  ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 6.000 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

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