TOKİ çekilişsiz kurasız ev projeleri! Başvurular devam ediyor

TOKİ dar ve orta gelirli vatandaş için 1.903 konut satıyor. 22 ildeki projelerde fiyatlar 96 bin liradan, taksitler ise 335 liradan başlıyor. Bu evler için kura da yapılmıyor, başvuru yetiyor. Bu arada alt gelir grubu satışlarında borç bitmeden konut devri ve kiralamazı yapılamaz. Standart (Orta gelir) gelir grubu projelerinde ise konut teslim alındıktan 1 ya da 2 yıl sonra konut devir işlemi gerçekleştirilebilir. TOKİ kurasız, çekilişsiz, öncelikli başvuru ile 22 ilde konut satacak. Konutlar için son başvuru 31 Aralık'ta yapılacak. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor..

TOKİ 22 ilde dev bir kampanyaya daha imza atıyor. Dar gelirli yüz binlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ, sosyal konut çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda 22 ilde kura ve çekiliş olmadan ev satışı başlıyor. Şartları yerine getirenler başvuru önceliğine göre ev sahibi olacak. 20 yıla kadar vade seçeneğinin verileceği projede kira ücretinden bile daha düşük ücretlerle taksit ödenecek. Taksitler 335 TL'den başlıyor. Projede peşinatlar da oldukça düşük olacak.

22 İLDE BÜYÜK FIRSAT

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satış ile satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor.

31 ARALIK SON GÜN

TOKİ, konutları kurasız ve başvuru önceliğine göre satıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecekler.

PROJEDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunmuş olduğu 2 1 konutlara başvuru yapacak vatandaşların daha hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.

PROJEDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunmuş olduğu 2 1 konutlara başvuru yapacak vatandaşların daha hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.

Bu kişilerde 25 yaşını doldurma şartı da aranıyor. Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması ve aylık hane halkı gelirinin, net 5 bin 500 TL'den fazla olmaması gerekiyor. Orta gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunulan 3 +1 nitelikli konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması şartı gerekiyor.

SON TARİHE DİKKAT

Dar gelirli vatandaşlar için, 22 şehirde toplam 2 bin 395 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirtilmiş. 350 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansının sunulduğu bu konutların fiyatları 104 bin 518 ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor.

VADE 15-20 YIL

Ödeme seçenekleri ise 15, hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde, bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmek

TOKİ’den konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak l Kendisine, eşine ve/ veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun olmaması

Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmak, aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4 bin 500 TL olması gerekiyor.

EMEKLİYE DAR GELİRLİYE UCUZ KONUT

20 YILA KADAR VADE SEÇENEĞİ

Konutlar için niteliklerine ve bulunduğu illere göre değişmekle birlikte yüzde 10, 12,15, 20 ve 25 peşinat bedeli talep ediliyor. Vade seçenekleri ise 96,108, 120, 156, 180 ve 240 ay arasında değişiklik gösteriyor. Yatay mimarinin ön planda olduğu konutlarda mahalle kültürünün yaşatılması hedefleniyor. Projelerde çocuklar ve yetişkinler için geniş sosyal alanlar da bulunuyor.

TOKİ EVİ SATILABİLİR Mİ?

TOKİ'den devir işlemlerini ilişkin yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız idaremizden aldığı konutunu bir başkasına devretme istediğinde gayrimenkul satış sözleşmesinin 9'uncu maddesinde yer alan 'Alıcının devir yetkisi ve diğer işlemler" başlığını inceleyerek işlem yapmaları gerekmektedir.

Alt gelir grubu satışlarında borç bitmeden konut devri ve kiralamazı yapılamaz. Standart (Orta gelir) gelir grubu projelerinde ise konut teslim alındıktan 1 ya da 2 yıl sonra konut devir işlemi gerçekleştirilebilir.

TOKİ ALT GELİR GRUBU VE EMEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,



Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),



Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Kurasız TOKİ ev başvurusu için 19 gün kaldı! İşte TOKİ çekilişsiz kurasız ev projelerinin yapılacağı 22 il!

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

Kurasız TOKİ ev başvurusu için 19 gün kaldı! İşte TOKİ çekilişsiz kurasız ev projelerinin yapılacağı 22 il!

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin",

2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

Kurasız TOKİ ev başvurusu için 19 gün kaldı! İşte TOKİ çekilişsiz kurasız ev projelerinin yapılacağı 22 il!

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair), Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, İbraz edeceklerdir.

Kurasız TOKİ ev başvurusu için 19 gün kaldı! İşte TOKİ çekilişsiz kurasız ev projelerinin yapılacağı 22 il!



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