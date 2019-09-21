  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7477
  • Euro
    6,3537
  • Altın
    279,0310
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kulaklık takıldı! Küçük Yusuf ilk olarak "baba" dedi Kulaklık takıldı! Küçük Yusuf ilk olarak "baba" dedi
Biyonik kulaklık takılan küçük Yusuf ilk olarak "baba" dedi Biyonik kulaklık takılan küçük Yusuf ilk olarak "baba" dedi
Rize'de Huser Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı Rize'de Huser Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı
Galatasaray'da Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli, Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi Galatasaray'da Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli, Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi
Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu tutuklandı Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu tutuklandı
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Tahir Elçi' açıklaması: İddialar tamamen yalan ve iftira Adli Tıp Kurumu'ndan 'Tahir Elçi' açıklaması: İddialar tamamen yalan ve iftira
Ali Sunal'ın gözyaşları sel oldu Ali Sunal'ın gözyaşları sel oldu
TMO'dan çekirdeksiz kuru üzümde 10 bin tonluk alım TMO'dan çekirdeksiz kuru üzümde 10 bin tonluk alım
Facebook’un parası Libra merak ve endişe oluşturuyor Facebook’un parası Libra merak ve endişe oluşturuyor
Çin'in yuan hamlesi fon akışının yönünü değiştirecek Çin'in yuan hamlesi fon akışının yönünü değiştirecek
Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi’nin yüzü oldu Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi’nin yüzü oldu
Uzmanlardan başarıyı artıran uyku reçetesi Uzmanlardan başarıyı artıran uyku reçetesi
Başkan Erdoğan'dan sigaraya karşı sert önlemler Başkan Erdoğan'dan sigaraya karşı sert önlemler
Parion Antik Kenti 18 asırlık surlarıyla gün yüzüne çıkıyor Parion Antik Kenti 18 asırlık surlarıyla gün yüzüne çıkıyor
Çocuk piyanistten küresel iklim değişikliğine 'Haykırış' Çocuk piyanistten küresel iklim değişikliğine 'Haykırış'
Hülya Koçyiğit: Türk sineması görünen ve tanınan bir hale geldi Hülya Koçyiğit: Türk sineması görünen ve tanınan bir hale geldi
'Dünya barışı Kudüs'ten yükselecek' 'Dünya barışı Kudüs'ten yükselecek'
Başkan Erdoğan ısrarla aynı iftirayı tekrarlayan Kılıçdaroğlu ve onun sözcüsü FOX TV'ye ağır ayar verdi Başkan Erdoğan ısrarla aynı iftirayı tekrarlayan Kılıçdaroğlu ve onun sözcüsü FOX TV'ye ağır ayar verdi
Trabzonspor'da Sörloth ile özel görüşme Trabzonspor'da Sörloth ile özel görüşme
Avrupa şampiyonu Buse Naz'ın yeni hedefi dünya şampiyonluğu Avrupa şampiyonu Buse Naz'ın yeni hedefi dünya şampiyonluğu
Galatasaray koşu mesafelerinde sınıfta kaldı Galatasaray koşu mesafelerinde sınıfta kaldı
Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon, dansözlük yapan kızına gelen eleştirilere yanıt verdi! Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon, dansözlük yapan kızına gelen eleştirilere yanıt verdi!
'Doğu'nun Trakyası'nda ayçiçeği bereketi 'Doğu'nun Trakyası'nda ayçiçeği bereketi
Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta kendi sistemini oturtamadı! Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta kendi sistemini oturtamadı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:45:28 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:46:15

TMO'dan çekirdeksiz kuru üzümde 10 bin tonluk alım

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, çekirdeksiz kuru üzümde 10 Eylül itibarıyla alımlara başladıklarını belirterek, "Gelinen noktada yaklaşık 10 bin ton civarında bir randevu var."

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki üzüm alım merkezini ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl üründe rekolte ve kalitenin yüksek olduğunu söyledi. 

Geleneksel ihraç ürünü olan kuru üzümü en değerli şekilde pazarlamak istediklerini dile getiren Güldal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çekirdeksiz kuru üzümde fiyatın 10 liranın altına düşmesi halinde piyasaya müdahale edileceği yönündeki açıklamasını hatırlattı.

Güldal, şöyle devam etti:

"İlk başlarda 10 liranın üzerinde giden fiyatlar bir süre sonra 8 liraya gerilemeye başlayınca müdahale alımı kararı verdik. Bu nedenle 10 Eylül itibarıyla 9 numara üzümü 10 liradan almaya başladık. Gelinen noktada yaklaşık 10 bin ton civarında bir randevu var. Bunun 3 bin tonu teslim edilmiş durumda. Günden güne TMO'nun alımlarına ilgi fevkalade yoğunlaşmakta, bu da memnuniyet verici.

Biz şunu ifade ediyoruz, üreticimiz hiçbir şekilde üzümünü değerinin altında teslim etmesin. Kalite kriterlerine uygun olarak getirdikleri kuru üzümler eksperlerimiz tarafından değerlendiriliyor ve son derece hassas bir şekilde kıymetlendirilerek alım yapılıyor."

"Fiyatlar 8,5 lira ile 10,5 lira arasında değişiyor"

TMO olarak 20 günde ödeme sözü verdiklerini ancak bunu daha da geri çektiklerini belirten Güldal, "İlk 7 günlük alımlarımızın ödemelerini önceki gün 11 milyon lira olarak yaptık ve üreticilerimiz paralarını tahsil ettiler. Yine kısa aralıklarla ödemelere devam edeceğiz." dedi.

Güldal, kuru üzüm üreticilerinin, devletin ve TMO'nun yanlarında olduğunu unutmaması gerektiğini, ürün geldiği sürece alımlara devam edeceklerini ifade etti.

Bazı milletvekillerinin kuru üzüm için belirlenen fiyatlarla ilgili eleştirilerde bulunduğunu, bunların doğru olmadığını dile getiren Güldal, şunları kaydetti:

"Bizim kuru üzüm alım fiyatlarımız 9 numara için 10 lira. Üzümün kalitesine göre bu azalıyor veya artıyor. Ortalamamız 9,83. Verdiğimiz fiyatlar da 8,5 lira ile 10,5 lira arasında değişiyor. Kalite çok iyi olduğu için ağırlıklı olarak 8 ve 9 numara üzüm geliyor. Dolayısıyla bizim 8,5 liranın altında bir fiyat vermemiz söz konusu değil. Yapılan açıklamaların fiyat boyutu kesinlikle doğru değil. Alım kriterlerimizin sıkıntılı olduğu veya zor olduğu iddiaları da doğru değil. Üreticilerimizle de görüştük, hepsi memnun. Ürünleri gözleri önünde kontrol ediliyor, paralarını kısa sürede tahsil edebiliyorlar. Herhangi bir tereddüt ya da endişeleri olursa başka alıcılara da satabilirler."

Güldal, daha sonra Salihli ve Alaşehir'deki alım merkezlerinde incelemelerde bulundu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ