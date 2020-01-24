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24 Ocak 2020 Cuma 11:08:58 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 11:09:40

THY 2020 hedef ve beklentilerini açıkladı

THY Anonim Ortaklığınca, bu yıl yaklaşık 14,5-14,8 milyar dolar konsolide satış geliri elde edilmesinin, faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kar (EBITDAR) marjının da yüzde 23 ila yüzde 25 arasında olmasının hedeflendiği bildirildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY)  ortaklığın yönetim kurulu tarafından kabul edilen 2020 bütçesi çerçevesinde hedef ve beklentilerine dair açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, trafik gelişimi kapsamında bu yıl iç hatlarda 31,5-33 milyon, dış hatlarda 46-47 milyon olmak üzere toplam 78-80 milyon yolcu taşınmasının hedeflendiği aktarıldı.

Kapasite artışının Türkiye'de yüzde 7, Orta Doğu'da yüzde 7, Avrupa'da yüzde 2, Asya-Uzak Doğu'da yüzde 17, Kuzey ve Güney Amerika'da toplam yüzde 16, Afrika'da yüzde 10 düzeyinde gerçekleşmesinin hedeflendiği bilgisi verilen açıklamada, "Toplamda yüzde 8,5-yüzde 10 kapasite artışıyla yolcu doluluk oranının yüzde 81-yüzde 82 olması beklenmektedir. 2020'de yüzde 7-yüzde 8 artışla 1,60-1,65 milyon ton kargo taşınması hedeflenmektedir." denildi.

Açıklamada, konsolide bazda finansal gelişime dair de şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl toplam akaryakıt tüketiminde 2019'a oranla yüzde 8-yüzde 9 artış öngörülmektedir. 2020 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 690-700 dolar civarında olması beklenmektedir. Yaklaşık 14,5-14,8 milyar dolar tutarında konsolide satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Yakıt hariç birim giderlerin sabit kalması beklenmektedir. EBITDAR marjının yüzde 23 ila yüzde 25 arasında olması hedeflenmektedir."

(AA)

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