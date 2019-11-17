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17 Kasım 2019 Pazar 14:32:02 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 14:35:05

Tersane İstanbul için tarih verildi: 15 bin kişiye iş imkanı sağlanacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, Haliçport olarak bilinen Tersane İstanbul’un büyük bölümünün 1 yıl içinde hizmet vermeye başlayacağını dev projenin 15 bin kişiye de iş imkanı sağlayacağını belirtti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Haliçport olarak bilinen Tersane İstanbul’un büyük bölümünün 1 yıl içinde hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 23 Şubat'ta atılan, 280 bin metrekare alana yapılan Tersane İstanbul Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

                    
Çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Yıldız, projenin her aşamasını takip ettiklerini, inşaat alanındaki eski binaların aslına uygun şekilde restorasyonunun da devam ettiğini anlattı.

Tersane İstanbul'un, Türkiye'nin ve İstanbul'un kültür turizmi açısından önemli bir merkezi olacağını dile getiren Yıldız, İstanbul'a ve Beyoğlu'na büyük katkı sağlayacak projenin, kente yeni müzeler, konser, tiyatro ile sinema salonları, kültür merkezleri, iş alanları, gibi birçok farklı alan kazandıracağını dile getirdi.

"Burası yeşil bir alan ve halkın denizle buluşma noktası olacak"
Projenin, Beyoğlu'nun tam bir turizm merkezi haline gelmesini sağlayacağını ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

''Burası yeşil bir alan ve halkın denizle buluşma noktası olacak. İstanbul halkı deniz kenarından istifade edeceği büyük bir meydana kavuşacak. Bu alan halkla iç içe bir mekan olarak tasarlandı. İnsanlar buradaki cafeteryalarda simit yiyerek çayını, kahvesini içerek Tarihi Yarımadayı izleyebilecek. Alan içinde mesire alanları, park ve bahçeler, müzeler, kültür merkezleri, kütüphane, oteller, tiyatro ile sinema salonları, sergi alanı, 5 bin 700 araç kapasiteli kapalı otopark, dükkanlar olacak. Yurt içi ve yurt dışından binlerce misafir gelip burayı ziyaret ederek, alışverişlerini yapabilecekler. Tersane İstanbul bu anlamda Türkiye'nin en büyük turizm yatırımlarından birisi.''

Tersane İstanbul’un iş imkanı sağlayacağını da ifade eden Yıldız, ''Aileler, gençler burada çalışma imkanı bulacak. Burada 15 bine yakın gencimiz iş imkanına kavuşacak.'' dedi.

"Haliç'in tarihi dokusu korunuyor"

Yıldız, alanda restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, çürümeye yüz tutmuş yapıların yeniden ayağa kaldırıldığını belirterek, tarihi yapıların muhafaza edildiğini vurguladı.

Bu şekilde Haliç'in tarihi dokusunun korunduğunu kaydeden Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Projede asla yüksek yapı yapılmıyor. Bu alandaki bütün tarihi yapılar aslına uygun restore ediliyor. Tarihi doku korunarak, muhafaza edilerek bir kültür anlamında miras korunmuş olacak ve turizme kazandırılacak. Mart ayında bir ünite çalışması tamamlanacak. Tersane İstanbul’un büyük bir kısmı 1 yıl içerisinde tamamlanıp halkımız ve turizmin hizmetine sunularak hizmet vermeye başlayacak.''

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