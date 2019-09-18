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18 Eylül 2019 Çarşamba 16:46:53 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:54:19

TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,15’e düşürdü

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında bir kez daha indirime giderek faiz oranını yüzde 1,15'e düşürdü.

TEB açıklamasına göre, banka, konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine yüzde 1,15 faiz oranında konut kredisi sağlıyor.

Bankanın yeni konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,15 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor.

"KONUT KREDİLERİNDE UYGUN FİYATLAMA İLE KREDİ VEREN BANKALARDAN BİRİ OLDUK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını yüzde 1,15'e düşürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Konut kredilerinde uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduk. Bu kapsamda tüm müşterilerimiz 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Üstelik geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz. Burada TEB olarak bizim için önemli olan müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre kendisini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmek."

(AA)

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