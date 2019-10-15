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15 Ekim 2019 Salı 15:00:23 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 15:00:58

TBMM KİT Komisyonu üyeleri Aksaray'da

Komisyon üyeleri, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeleri, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu.
Komisyon üyelerini Sultanhanı Kervansarayı'nda Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak karşıladı. Solak, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığındaki KİT Komisyonu üyelerine Sultanhanı Kervansarayı restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tarihi hanı ziyaret eden heyet, buradan Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ne geçti. Tesiste, heyete Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ yetkilileri tarafından bir sunum yapıldı. 

Sunumda tesisin dünyada kapasite bakımından tuz yapıları içine inşa edilen en büyük doğal gaz depolama alanı olduğu belirtildi. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin Türkiye'nin gaz arz güvenliğinde kritik rol oynayacağı vurgulanan sunumda, iki bölümden oluşacak tesisin ilk kısmında 12 yer altı gaz depolama kavernası (suni mağara) bulunduğu ve mevcutta 680 milyon metreküp kapasiteye ulaşan tesisin tam kapasite devreye girmesiyle 1,2 milyar metreküplük gazın depolanabileceği ifade edildi.

Sunumda ayrıca Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında yapılan ikinci bölümde ise inşa edilecek 40 adet kavernada 4,2 milyar metreküplük doğal gaz depolanabileceği kaydedildi. Böylece söz konusu iki tesiste, 2023'e kadar Türkiye'nin toplam gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelecek 5,4 milyar metreküplük gaz depolanmış olacağı belirtildi.

Sunum sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın daveti üzerine depolama tesisine geldiklerini söyledi.

Özcan'ın çalışmalarla ilgili KİT komisyonu üyelerine çok güzel bir sunum yaptığını belirten Savaş, şöyle konuştu:

"Ülkemizin gelişmesi, kalkınması için enerji arzı ve güvenliği çok önemli. Bu anlamda buradaki tesisler ülkemiz adına çok önemli. Bu tesisin çevreci yönü de anlatıldı. Bu yönüyle de çok mutlu olduk. Komisyon üyeleri adına genel müdürümüz başta olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Özcan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin kalkınmasında enerjinin rolü tartışılmaz. Enerji arz güvenliği dediğimiz zaman Türkiye'de doğal gaz depolarıyla bu arz ve güvenliğe damga vurmuş bir tesisi ziyaret etti KİT Komisyonu üyeleri. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu tesisin gerçekleşmesi sürecinde teknik ekiplerimiz sadece teknik yönden çalışmalarını yapmadılar. Bunun yanı sıra sosyal ve çevresel faktörleri de dikkate alarak üstün bir proje başarısı ortaya koydular. Projemizin teknik kapasitesi ve teknik özelliklerinin yanında özellikle bu bölgenin simgesi haline gelen allı turnaların yani flamingoların yaşam alanına sunduğu katkıyla da projemiz Yeşil Dünya Bayrağı ödülünü almaya hak kazandı. Bu ödülün simgesi olarak da Yeşil Dünya Bayrağı'nı göndere çekeceğiz.”

Konuşmaların ardından Aksaray Valisi Ali Mantı, KİT Komisyonu üyeleri ve Özcan, Yeşil Dünya Bayrağı'nı göndere çekti.

(AA)

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