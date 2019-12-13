Taşeron tediye ödemeleri gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Taşeron tediyeler ne zaman ödenecek? Kamu işçilerine verilen 2019 tediye ödemeleri başladı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Taşerondan kadroya geçen 4/D'li işçilerin ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği taşeron tediye ödeme tarihi geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yapılıyor. Tediye ödemeleri, bu kanun kapsamına alındı ve her yıl düzenli olarak ödeniyor.

TAŞERON TEDİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

2020 tediye ödemelerine ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta gerçekleşti. İkinci yarısı ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Buna göre kamu işçilerine verilen 2019 tediye ödemeleri bugün yapılacak.

Kamu işçilerine 52 günlük ilave tediye ödemeleri yapılıyor. Taşeron tediye ödemeleri senede 4 taksitle yapılıyor. 13'er gün şeklinde yapılan taşeron tediye ödemelerinde 2019 yılının ilk iki taksidi ödendi. Ocak'ta ve Ramazan Bayramı öncesi verilen ilave tediyeler sonrasında işçilere 26 günlük ilave tediye ödemesi daha yapılacak.

İlave tediyenin ilk taksiti 30 Ocak, ikinci taksiti 31 Mayıs, üçüncü taksiti ise 9 Ağustos’ta ödendi. Dördüncü taksitler ise 13 Aralık tarihinde ödenecek.

TAŞERON İLAVE TEDİYE ÖDELERİ NE KADAR?

Taşeron ilave tediye ödemeleri kapsamında asgari ücretliye 792,57, brüt maaşı 3 bin 500 lira olana da bin 84 lira yatırılacak. İki taksitin toplamında asgari ücretliye toplamda bin 585 TL 16 kuruş ikramiye ödenecek.

İşçilere verilen ilave tediye ödemesinden yüzde 15 sigorta primi ve yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılıp işçilere ödeniyor. Bu kesintilerin yanı sıra vatandaşlardan damga vergisi kesintisi de yapılıyor.