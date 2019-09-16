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16 Eylül 2019 Pazartesi 14:53:56 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:28:24

Ekrem İmamoğlu'nun taksicilere zam sözü verdiği ortaya çıktı

İstanbul’da yüzde 25 zam taksicileri memnun etmedi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni zam talebinde bulunacaklarını açıkladı. Yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan taksiciler, gelir gider dengesinin eşit olmadığını, bu yüzden tekrar zam isteyeceklerini söylediler

İstanbul'da yaklaşık 20 gün önce taksilere, yüzde 25 zam geldi. Taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, kısa mesafe ücreti ise 10 liradan 13 liraya çıktı.

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksilerin toplu taşıma gibi olduğunu, daha ucuz seyahat imkanı tanıdığını ifade etti.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan her temmuz ayında zam sözü aldıklarını, ocak ayında da görüşmelere başlayacaklarını söyledi.

2020'YE YENİ ZAM TALEBİ

Aksu, en son zammın iki yıl önce yapıldığını, yeni zammın taksicilerin giderlerini karşılamadığını belirterek 2020 yılı için zam taleplerini ocak ayında görüşmeye  başlayacaklarını söyledi.

"İSTANBUL HALKIMIZIN HİÇBİR TEPKİSİ YOK"

Eyüp Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan her yılın temmuz ayı için söz aldıklarını belirterek, “Giderlerimize çok zam yapılınca bizim de gelirimize zam yapılmalı. Çünkü biz de ezilmemeliyiz. İstanbul halkının hiçbir tepkisi yok. Biz bir toplu taşıma aracı gibi hareket ediyoruz. 4 kişi taksi kullandığı zaman gideceği yer ortalama 5-10 kilometre olarak düşünürseniz 4 kişi metroyu, tramvayı, halk otobüsünü kullanmaz da taksiyi kullanırsa biz daha ucuz seyahat şansı tanıyoruz ve daha ucuz tarifeyle çalışıyoruz. İstanbul halkında taksiyi kullananlar da hep ucuz taksimetre tarifesi olduğunu söylüyor. Giderlerimiz nedir, bunların bir matematik hesabını yapıyoruz. Her yıl giderlerimize yapılan zam oranında, enflasyon oranında zam hakkımız, almak da zorundayız.

İMAMOĞLU'NDAN HER TEMMUZDA TOPLU TAŞIMAYA ZAM SÖZÜ

Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey'in, her yıl temmuz ayında taşıma ulaşım sektörüne zam yapılacak, tarifeler değişecek diye sözü var. Her yıl ocak ayında yazışmalarımız başlıyor. Bu konuyla alakalı da gerekli birimlerle görüşüyoruz. Yılın belirli bir ayı takvim olarak netleşirse her yılın o ayında da zam yapılır diye düşünüyorum. Bu konuda da söz verdiler. Her yıl ocak ayında, yazışmalarımız başlıyor. Bu konuyla alakalı da gerekli birimlerle görüşüyoruz." diye konuştu.

(DHA)

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