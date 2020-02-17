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17 Şubat 2020 Pazartesi 16:27:53 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 16:29:07

Swati Dlamini Mandela: Teknoloji ve yapay zeka teknolojileri fakirliğin giderilmesinde önemli rol oynayabilir

Güney Afrika'nın demokratik yollarla seçilen ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu ve Dünya Melek Yatırım Forumu Genel Kurul Yüksek Komiseri Swati Dlamini Mandela, teknoloji ve yapay zeka teknolojilerinin, fakirliğin giderilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Nelson Mandela'nın torunu ve Dünya Melek Yatırım Forumu Genel Kurul Yüksek Komiseri Swati Dlamini Mandela, teknoloji ve yapay zeka teknolojilerinin, fakirliğin giderilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının "Davos"u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), İstanbul'da devam ediyor.

Swati Dlamini Mandela, WBAF kapsamında yaptığı konuşmada, teknoloji ve yapay zeka teknolojilerinin, fakirliğin giderilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.

"Aksiyon olmadan vizyon sadece bir rüyadır" diyen Mandela, aksiyon ile birlikte düşüncenin dünyayı değiştirebileceğini söyledi.

Mandela, teknoloji ve yapay zekanın, gıda güvenliği konusundaki endişeleri gidermeye yardımcı olabileceğini belirterek, "Biz Afrika'da dijital yerliler diyebileceğimiz kişilerle zaten büyük bir değişim gözlemliyoruz. Onlar Afrika'nın geleceğini inovatif bir şekilde değiştiriyor." dedi.

Afrika'nın son derece dinamik bir startup ekosistemine sahip olduğunu vurgulayan Mandela, "Startup'larımız büyük oranda günlük sorunlara çözüm buluyor." ifadesini kullandı.

Kraliyet Akademisi Başkanı Princess Dr. Nesrin El Hashemite de etkinliğe katılma daveti aldıktan sonra diğer katılımcılarla arasında ortak bir nokta aramaya başladığını belirterek, "Uzun bir süre düşündükten sonra yatırımcılarla ortak nokta olarak 'gerçek bir değişim oluşturma gücünü' gördüm. Bu beni çok mutlu etti." diye konuştu. 

Küresel ortaklık anlaşmaları imzalandı

Dünya Melek Yatırım Forumu kapsamında "Finansal Tabana Yayılma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları için Küresel Ortaklıklar" imza töreni gerçekleştirildi.

"Finansal Tabana Yayılma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları için Küresel Ortaklıklar" için WBAF Başkanı Baybars Altuntaş ve muhatap ülke ile STK yetkililerince imzalar atıldı.

Bu çerçevede, WBAF ile Mali hükümeti, Meksika Dışişleri Bakanlığı, Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve Antalya Teknopark, The Three Cultures Foundation, Royal Academy of Science International Trust ile kapsamlı sosyal ve ekonomik iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Gün içerisinde The World Free Zones Association, Dünya Kadın Girişimciler Derneği ve Bahreyn Girişimciler Örgütü ile de imzaların atılacağı belirtildi.

(AA)

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