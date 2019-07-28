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28 Temmuz 2019 Pazar 14:40:40 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:18:37

Stratejik hata ABD'ye pahalıya mal oldu: İranlılar Türkiye'de...

2018 yılında başlayan ABD ambargoları sonrasında Türkiye, İranlı iş adamları için tek adres oldu. Türkiye’den konut alımında Irak’tan sonra ikinci sırada, vatandaşlık başvurularında ise ilk sırada olan İranlılar, bu yılın ilk yarısında Türkiye’de 513 şirket açarak doğrudan sermaye yatırımlarında da birinci sıraya yerleşti.

ABD ambargoları sonrasında Türkiye İran sermayesi için tek rota haline geldi. Türkiye’den konut alımında Irak’tan sonra ikinci sırada, vatandaşlık başvurularında ise ilk sırada olan İranlılar, bu yılın ilk yarısında Türkiye’de 513 şirket açarak doğrudan sermaye yatırımlarında da birinci sıraya yerleşti. 

TELEFONLAR SUSMUYOR

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tahran Temsilcisi ve VIPTurkishPass markası ile Türkiye’de yabancılara şirket kuruluşu ve yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı’nın Genel Müdürü Fatih Çayabatmaz, “İranlılar Türkiye’ye yatırım yapmayı çok sevdiler. Özellikle ABD ambargoları sonrasında Türkiye İran sermayesi için tek rota haline geldi. Bu ilginin önümüzdeki yıllarda da katlanarak sürmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Çayabatmaz “VIPTurkishPass markamız ile Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancılara danışmanlık hizmeti veriyoruz. İranlılardan son dönemde Türkiye’de şirket kurmak için yoğun talep almaktayız. Şirket kuruluşu için arayan İranlılardan telefonlarımız susmuyor. İranlı yatırımcılar hem İran’daki ürünlerini Türkiye’de pazarlamayı hem de Türkiye’yi bir üs olarak kullanarak Türkiye üzerinden farklı ihracat limanlarına açılmayı hedefliyor. 2018 yılında başlayan ABD ambargoları sonrasında Türkiye İranlı iş adamları için yegane adres haline geldi. Avrupa’da her an ABD baskısı ile paralarına el konulmasından korkan İranlı yatırım fonları Türkiye’de yeni şirket kurarak yada ihracat operasyonlarını Türkiye merkezli yürüterek İran ekonomisine nefes aldırma yoluna gidiyorlar” dedi.      

VATANDAŞLIK HAKKI

Çayabatmaz “Türkiye ambargolar sonrasında İran için tek çıkış kapısı haline geldi. İran sermayesi ABD ile ilişkilerini bozmak istemeyen Körfez ülkelerinde rahat hareket edemiyor. İranlılar da bürokrasinin fazla olduğu Körfez ülkeleri üzerinden değil yabancı yatırımcıya kolaylıklar gösteren ve Yatırımla Türk Vatandaşlığı Programı uygulayan Türkiye’ye gelmeyi tercih ediyor” değerlendirmesinde bulundu. 2017 yılında Hükümetin başlattığı Yatırımla Türk Vatandaşlığı Programı’nın etkisine de değinen Çayabatmaz “2017 yılında yabancılara yatırım yaparak Türk pasaportu alma hakkı getirilmesinin Türkiye’ye olan yatırımcı ilgisinde büyük bir payı var. İranlıların Türkiye’ye olan ilgisi katlanıyor” ifadelerini kullandı. 

En fazla toptan ticaret şirketi kuruyorlar

Çayabatmaz, Türkiye’de yatırım yapan İranlıların en fazla toptan ve perakende ve ticaret alanında faaliyet gösterdiğini belirterek, özellikle ambargo kapsamında olmayan ürünlerin Türkiye üzerinden ihracatı ve Türkiye iç piyasasına ithali amacıyla firma kuruluşlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Verilere göre 2016 yılında İranlılarca Türkiye’de toplam 298 şirket kurulmuşken, bu rakam 217’de 357’ye, ambargoların başladığı 2018 yılında ise bin 19’a yükseldi. 2019 yılının ilk altı ayında ise Türkiye’de 33’ü anonim şirket olmak üzere 513 İran sermayeli şirket kurulmuş bulunuyor. Bu ise geçen yılın aynı döneminde 368 İranlı şirket kurulduğu dikkate alınınca geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışı ifade ediyor. 2019 Ocak-Haziran öneminde İran’dan gelen yatırımcıların hangi ekonomik faaliyetlere yatırım yaptığına bakıldığında ise İranlıların Türkiye’de 233 firma ile ‘toptan ve perakende ticareti’ yapmayı tercih ettikleri görülüyor.

Vatandaşlık programı ile iran’dan 5 milyar dolar gelir

Türkiye’ye yönelen yatırımcı ilgisinin yakın dönemde de artmaya devam etmesini beklediklerini aktaran Çayabatmaz, “Burada önemli bir potansiyel olduğunun altını çizelim. Bu ilgi şimdiye kadar sadece insani amaçlı göç alan Türkiye’nin artık yatırım çekmeye başlayarak bir üst lige çıktığını gösteriyor. Eğer Türkiye’nin yatırım yoluyla vatandaşlık programı bu şekilde sürdürülürse birkaç yıl içerisinde İran’dan Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırım miktarının 5 milyar dolar seviyesini yakalamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Stratejik hata ABD'ye pahalıya mal oldu
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