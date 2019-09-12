Stajyere 548 lira

Her yıl Türkiye genelinde milyonlarca lise ve üniversite öğrencisi, firmalarda staj yapıyor. Staj programı bazı okullarda zorunlu, bazılarında ise tercihe bağlı oluyor. Ayrıca kimi firmalarda ise stajyer çalıştırma zorunluluğu bulunuyor. Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve üzeri çalışanı bulunan işletmelerin stajyer öğrenci çalıştırması gerekiyor.

VERGİ KESİNTİSİ YOK

Bu uygulamaya göre, işletmelerin çalışan sayısının yüzde beşi kadar stajyer bulundurması koşulu var. Stajyer öğrencilere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve asgari ücrete göre belirleniyor. Stajyerlere asgari geçim indirimi hariç, net asgari ücretin yüzde 30’u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu tutarın üzerinde ödeme yapılmasında ise sınır yok. Ancak bu orandan az maaş verilemiyor. Bu yıl için stajyerlere ödenmesi gereken en az ücret 548 lira 70 kuruş oldu. Stajyer ücretinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmıyor.

İŞ YÜKÜ HAFİFLETİLİYOR

Stajyerlerin maaşının bir bölümünü ise devlet karşılıyor. Bu da firmaların hem yükünü hafifletiyor hem de istihdam sağlanmasını teşvik ediyor. Stajyerlere verilecek maaşın, 20’den az çalışanı olan işletmeler için, üçte ikisi, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için üçte biri devlet tarafından karşılanıyor. Mesleki eğitim gören veya staj yapan öğrencilerin ücretlerinin her ayın 10’una kadar banka aracılığıyla ödenmesi gerekiyor.

EMEKLİLİK PRİMİNE YANSIMIYOR

En çok merak edilen hususlardan birini, “Staj sigortası emekliliğe sayılır mı” sorusu oluşturuyor. Stajyerler için malûliyet, yaşlılık, ölüm aylığı bağlanmasını gerektiren uzun vadeli sigorta primi ödenmiyor. Sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeniyor. Herhangi bir kaza veya hastalık durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iş göremezlik geliri bağlanıyor.

NASIL HESAPLANIYOR?

• Stajyere ödenecek ücret: 2.020,40 - 191,88 (AGİ) X % 30 = 548.70 TL

• Devlet katkısı (20 ve fazla personel): 548,70 X 1/3 = 182.91 TL

• Devlet katkısı (20’den az personel): 548.70 X 2/3 = 365.82 TL

SÜRE 3 YIL UZADI

Söz konusu devlet katkısı ve stajyer ücretlerinin süresi de, Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 3 yıl uzatıldı. Karara göre ücretin, 20’den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde personel çalıştıranlar için üçte biri devlet tarafından ödenecek. Bu katkının ödenmesine ilişkin süre, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren 3 yıl uzatıldı. Zorunlu staj yapan öğrenciler için iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigorta yapılması gerekiyor.

PRİMLERİ DEVLET KARŞILIYOR

Sigorta primleri asgari ücretin yüzde 50’si üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanıyor.

DEVLET DESTEĞİ VAR

2019’da işletmelere verilecek devlet katkısı, çalışan sayısı 20’den az olan işyerleri için ödenen maaşın 3’te ikisi; 20’den fazla çalışanı olan işyerlerinde ise maaşın 3’te biri kadar olacak. Yani öğrencilere ödenmesi gereken 548 liralık ücrette devlet, 20’den az çalışanı olan işyerlerinde stajyer başına 365 lira 82 kuruş, 20’den fazla çalışanı olan işyerlerinde, stajyer başına 182 lira 91 kuruş ödeme yapacak.

STAJ YAPTIRMAYAN CEZA ÖDÜYOR

İşletmelerin çalıştıracakları stajyer sayısı da her yıl belirleniyor. Stajyer çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere yaptırım uygulanıyor. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeler, bu yıl her öğrenci için, eğitim süresince aylık 610 TL tutarında “mesleki eğitime katılma payı” adı altında para ödemek zorunda olacak. Personel sayısı 20 ve daha fazla olan işverenler ise öğrenci başına aylık 1.219 TL ödeyecekler.Toplam 100 personeli bulunan bir işletme, 5 stajyer çalıştırırsa aylık 2 bin 745 TL ödeyecek. Ödediği bu paranın 915 TL’si devlet desteği olarak geri alınacak. İşveren yükümlülüğünü yerine getirmez ise “mesleki eğitime katılma payı” adı altında aylık 6.095 TL ödemek zorunda kalacak.