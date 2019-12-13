13 Aralık 2019 Cuma 21:49:47 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 22:57:15
Bakan Pekcan: İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz
Bakan Pekcan, "İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz." dedi.
Bakan Pekcan, "İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz." dedi.
Pekcan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulamasını 2020 yılı içinde kara sınır kapılarında hayata geçirmeye başlayacağız."
(AA)
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