Sanayi ve Tekonolji Bakanı Varank: TÜBİTAK BİGG Programı ile 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz

Sanayi ve Tekonolji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da düzenlenen Malatyalı İş Adamları Derneği 69. Aylık Toplantısı'na katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek. 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz." dedi.

AA