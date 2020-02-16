16 Şubat 2020 Pazar 21:39:30 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 21:41:28
Sanayi ve Tekonolji Bakanı Varank: TÜBİTAK BİGG Programı ile 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz
Sanayi ve Tekonolji Bakanı Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona ereceğini belirterek, "200 bin liraya kadar hibe vereceğiz." dedi.
Sanayi ve Tekonolji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da düzenlenen Malatyalı İş Adamları Derneği 69. Aylık Toplantısı'na katıldı.
Varank, burada yaptığı konuşmada, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek. 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz." dedi.
AA
- Sanayi ve Tekonolji Bakanı Varank: TÜBİTAK BİGG Programı ile 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz
- KDK'den Başkentgaz'a "sayaç" uyarısı: Aayaç ile değişimi hususunda müşterilerine hiçbir şekilde zorlamada bulunamaz
- Otomotiv üretimi ocakta 109 bin 783 adet oldu
- Avrupalı tüketicinin ilgisi kuru kayısı ihracatını artırdı
- AVM sektörü koronavirüsten olumsuz etkilenmeyi beklemiyor