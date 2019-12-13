13 Aralık 2019 Cuma 10:03:32 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 10:14:06
Sanayi üretiminde büyük artış
Ekonomide sevindiren bir gelişme yaşandı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı.
Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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