PTT 58 bin personel alım şartları neler? PTT 58 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

PTT 58 bin personel alımı ne zaman? PTT 58 bin personel alım şartları neler? sorularının yanıtları tüm herkes tarafından araştırılıyor. PTT bünyesinde memur olarak görev almak isteyenle PTT personel alımları hakkında son dakika haberlerini anbean takip ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde Kenan Bozgeyik, PTT olarak bütün iş ve işlemlere küresel büyüme alanı olarak baktıklarını belirterek, "Vizyonumuzda hizmetlerimizi yurtdışına taşıyarak dünya markası olmak var. Bu doğrultuda 2023'e kadar 100 bin çalışana ulaşacağız" dedi. Bu kapsamda PTT'nin 58 bin personel alımı gerçekleştirmesi gerekiyor. PTT alım açıklamaları PTT İnsan Kaynakları üzerinden duyuruluyor. Bu açıklamalar içerisinde başvuru şartları da yer alıyor. PTT personel alımları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...