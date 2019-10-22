Piyasalarda gün sonu! Borsa ve dolarda son durum

BIST Banka endeksi, gün içinde en düşük 136 bin 943 puanı ve en yüksek 138 bin 891 puanı gördükten sonra, yüzde 0.77 artışla 138 bin 455 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.69 düşüşle yüzde 14.33 düzeyine gerilerken, eski iki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 14.26 düzeyindeydi; bugün spot kapanışta bileşik getiri ortalamada yüzde 14.16 oldu.

Hazine dün ve bugün yaptığı dört ihale ile Ekim ayı iç borçlanma programı tamamladı. Bugün yeniden ihracı gerçekleştirdiği 12 ay vadeli kuponsuz tahvilde bileşik getiri yüzde 14.18, 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilde reel getiri yüzde 3.97 oldu.

Kapanışa doğru;

- dolar en düşük 5.8228 lira ve en yüksek 5.8647 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4859 lira ve en yüksek 6.5489 lirayı gördükten sonra, 6.49 – 6.50 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5175 lira ve en yüksek 7.6133 lirayı gördükten sonra 7.53 – 7.54 lira aralığında hareket ediyordu.

Türkiye'de piyasalar bu hafta, jeopolitik gelişmelerin yanında, Perşembe günü toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını izliyor. Son gelişmelerle birlikte TL varlıklarda gözlenen değer kazanımıyla Merkez Bankası'nın bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısından indirim beklentisi de yeniden güç kazandı. Bankacılar, yeni gelişmelerin 200 bazpuanlık indirimi olanaklı kıldığına, bu gelişmenin de lirayı satış baskısı altında bıraktığına işaret ediyor.

DHA