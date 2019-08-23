  • Bist 100
    95450
  • Dolar
    5,7727
  • Euro
    6,3923
  • Altın
    277,2130
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çanakkale'de iki çocuğun kavgası cinayetle bitti Çanakkale'de iki çocuğun kavgası cinayetle bitti
Luiz Gustavo olmazsa F.Bahçe'nin alternatifi Fernandinho Luiz Gustavo olmazsa F.Bahçe'nin alternatifi Fernandinho
Erzincan'da otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü Erzincan'da otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü
İletişim Başkanı Altun 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselinin Türkçe versiyonunu paylaştı İletişim Başkanı Altun 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselinin Türkçe versiyonunu paylaştı
Fenerbahçe, en çok zorlandığı deplasmanda Fenerbahçe, en çok zorlandığı deplasmanda
İletişim Başkanı Altun 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselinin Türkçe versiyonunu paylaştı İletişim Başkanı Altun 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselinin Türkçe versiyonunu paylaştı
Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi
Fındık işçisi başından vurularak ağır yaralanmıştı: 3'ü tutuklandı Fındık işçisi başından vurularak ağır yaralanmıştı: 3'ü tutuklandı
Ekuba'ın Trabzonspor’a imza atmadan önce Galatasaray’a teklif edildiği ortaya çıktı Ekuba'ın Trabzonspor’a imza atmadan önce Galatasaray’a teklif edildiği ortaya çıktı
Bekçilik yazılı sınavı yarın saat kaçta? Bekçilik sınav giriş belgesi indir Bekçilik yazılı sınavı yarın saat kaçta? Bekçilik sınav giriş belgesi indir
İşgalci İsrail ordusu Gazze'de bir Filistinliyi yaraladı İşgalci İsrail ordusu Gazze'de bir Filistinliyi yaraladı
Türklere Çin işkencesi: Çin, Sincan'ı laboratuvar ve bedava işçilik olarak görüyor Türklere Çin işkencesi: Çin, Sincan'ı laboratuvar ve bedava işçilik olarak görüyor
Beşiktaş, Gonalons'u transfer listesine aldı Beşiktaş, Gonalons'u transfer listesine aldı
F.Bahçe, Kalinic için Atletico Madrid’e kiralama teklifinde bulundu F.Bahçe, Kalinic için Atletico Madrid’e kiralama teklifinde bulundu
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Quaresma, Lens ve Medel’in biletini kesti Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Quaresma, Lens ve Medel’in biletini kesti
Beşiktaş’ta denize girdikten sonra boğulan şahsın cesedi çıkarıldı Beşiktaş’ta denize girdikten sonra boğulan şahsın cesedi çıkarıldı
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 14 gözaltı İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 14 gözaltı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'a çıkarma yaptı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'a çıkarma yaptı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: Brezilya'nın Amazonlar'daki yangınla mücadele için kaynağı yok Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: Brezilya'nın Amazonlar'daki yangınla mücadele için kaynağı yok
Başkan Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de
İki Suudi kulüp, Belhanda için 13 milyon Euro'yu gözden çıkardı İki Suudi kulüp, Belhanda için 13 milyon Euro'yu gözden çıkardı
AEK Teknik Direktörü: Mutlu değiliz, daha iyi oynayabilirdik AEK Teknik Direktörü: Mutlu değiliz, daha iyi oynayabilirdik
Somalı genç 14 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu Somalı genç 14 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu
UEFA play-off turu ilk maçları oynandı UEFA play-off turu ilk maçları oynandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ağustos 2019 Cuma 09:59:54 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:01:59

Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi

Küresel piyasalarda, dün ABD ve Avrupa'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin karışık bir görünüm ortaya koyması ve siyasi risklerin sürmesi ile dalgalı bir seyir izlenirken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajlara odaklanıldı.

Makroekonomik verilerin karışık bir görünüm ortaya koyması küresel resesyona dair endişeleri gündemde tutarken, dünya çapında yaşanan siyasi belirsizlik ve jeopolitik riskler de piyasa fiyatlamalarına negatif yansıyor. Bu kapsamda merkez bankalarının para politikalarına dair vereceği mesajlar yatırımcı risk algısı açısından belirleyici olma özelliğini sürdürüyor.

Fed'in temmuz toplantı tutanaklarından net bir sinyal alınamaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın bankaya faiz indirimi baskıları yapması ve Fed yetkililerinin para politikasında ayrışmaları ise bugün Jackson Hole toplantısında TSİ 17.00'de Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajların önemini artırıyor.

Analistler, Powell'ın toplantıda bankanın para politikası duruşu ve gelecek dönemde faiz indirimi konusunda nasıl bir yol izleneceğine dair yapacağı açıklamaların piyasaya yön vereceğini söyledi.

ABD'de dün haftalık işsizlik maaşı beklentileri 4 haftanın en düşük seviyesine gerilerken, imalat sanayi PMI ağustosta beklentilerin altında kaldı. Kötü gelen makroekonomik veriler sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. New York borsasında Dow Jones Endeksi yüzde 0,19 yükseldi, S&P 500 Endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 0,36 değer kaybetti. Dolar endeksi 98,1-98,4 bandında yatay seyrini sürdürürken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,65 ile son 9 günün en yüksek seviyesini gördü.

Avrupa tarafında dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son toplantısına yönelik yayımlanan tutanaklarda, ekonomik yavaşlamanın beklenenden uzun sürebileceği vurgulanırken, bu durum eylül ayında bankanın faiz indirimine gitmesi ve tahvil alım programı duyurması yönündeki beklentileri artırdı. Öte yandan dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme sonrasında taraflardan gelen açıklamalar anlaşmasız Brexit seçeneğinin yüksek olduğuna işaret etti. Macron, anlaşmasız Brexit'in AB'nin seçimi olmadığını belirterek, görevlerinin tüm seçeneklere hazırlıklı olduklarını söyledi. Johnson ise Berlin temaslarının kendisini cesaretlendirdiğini, anlaşma olsun ya da olmasın 31 Ekim'de AB'den ayrılmaları gerektiğini vurguladı.

İtalya'da ise Demokratik Parti (PD) lideri Nicola Zingaretti, CumhurBaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesi sonrası hükümeti kurmaya denemeye hazır oldukları açıklamasını yaptı.

Dün Avro Bölgesi ve Almanya'da imalat sanayi PMI verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesine karşın, siyasi riskler ve Brexit endişeleri ile pay piyasaları düşüş kaydetti. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 geriledi.

Asya tarafında Japonya'da açıklanan enflasyon verilerinin beklentiler doğrultusunda gelmesinin ardından, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,37 ve Çin'de Şanghya bileşik endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 azalışla 95.394,24 puandan tamamladı. Dolar/TL ise Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlik ve Avupa'daki siyasi gelişmelerin etkisiyle dün 5,79'un üzerini test ederek son 1,5 ayın en yüksek seviyesini görürken, bugün 5,77 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'da yapacağı açıklamaların piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını, bu kapsamda bankanın gelecek dönem para politikası ve daha fazla faiz indirimine bakışı konularında verilecek mesajların önem taşıdığını söyledi.

Bugün, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 puanın destek, 96.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, ağustos ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı 1. el konut satışları

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ