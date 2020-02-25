Pakan Pekcan: 2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık
Bakan Pekcan: 2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık. 2020'de de bunlara geçit vermeyeceğiz.
Bakan Pekcan: Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik
Pekcan: Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik.
Bakan Pekcan: 2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık. 2020'de de bunlara geçit vermeyeceğiz.
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- Pakan Pekcan: 2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık
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