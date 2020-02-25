Pakan Pekcan: 2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık

Bakan Pekcan: Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik

Pekcan: Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik.

Bakan Pekcan: 2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık. 2020'de de bunlara geçit vermeyeceğiz.