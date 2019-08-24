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24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 01:01:09

Oteller fulledi evlere hücüm

Alanya, Çeşme, Bodrum, Marmaris gibi gözde tatil beldelerinde oteller yüzde 100 doluluğa ulaşınca, tatil evlerine olan ilgi 100 kat arttı. 

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinde  yaz sezonunda otellerdeki doluluk yüzde yüze ulaştı. Otellerde yer bulamayan tatilcilerin alternatifi ise tatil evleri oldu. Konut sahibi Türk vatandaşlarının yanı sıra ilçede mülk sahibi yabancılar da tatil dönemleri dışında evlerini kiraya veriyor. Bölgedeki, turizm acentelerinden edinilen bilgiye göre, bu tip evlere olan talep 100 kat arttı.
OTELLERLE YARIŞIYOR
Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkan Yardımcısı Ali Özsoy, günlük ve haftalık kiralanan tatil evlerinin popülerliğinin her geçen gün arttığını söyledi. Alanya’nın turizmde popüler olmasından dolayı bölgede tatil evlerinin önem kazandığını aktaran Özsoy, söz konusu evlerin neredeyse oteller kadar tercih edildiğini dile getirdi.
UYGUN VE KONFORLU
Otellerin bu yaz yüzde yüz doluluğa ulaşmasının tatil evlerine ilgiyi daha da artırdığını anlatan Özsoy, uygun fiyatının yanı sıra daha mütevazı yaşam şekli ve rahatlık için evlerin kiralandığını söyledi. Tatil evlerinin otellere göre oldukça ucuz olduğuna değinen Özsoy, Anadolu’dan gelen kalabalık aileler için evlerin çok daha uygun ve avantajlı olduğunu ifade etti.

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