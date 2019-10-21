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21 Ekim 2019 Pazartesi 11:23:36 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 11:24:49

Milyoner mudi sayıları açıklandı! Mudi ne demek?

Mudi ne demek? merak ediliyor. Milyoner mudi sayıları açıklandı. Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın 8 ayında 29 bin 928 kişi artarak 210 bin 54'e ulaştı. Geçen yılın sonuna göre milyoner sayısı 29 bin 928 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 244 milyar 226 milyon liraya çıktı. Açıklanan rakamlar sonrası "mudi" kelimesi ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Vatandaşlar milyoner mudi kelimesinin ne anlama geldiğini arama motorlarında araştırıyor. Milyoner mudi sayıları ve mudi kelimesinin anlamı haberimiz içerisinde yer alıyor..

Mudi ne demek? sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Milyoner mudi sayıları açıklandı. Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın 8 ayında 29 bin 928 kişi artarak 210 bin 54'e ulaştı. Geçen yılın sonuna göre milyoner sayısı 29 bin 928 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 244 milyar 226 milyon liraya çıktı. Açıklanan rakamlar sonrası "mudi" kelimesi ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Vatandaşlar milyoner mudi kelimesinin ne anlama geldiğini arama motorlarında araştırıyor. Milyoner mudi sayıları ve mudi kelimesinin anlamı haberimiz içerisinde yer alıyor..

MUDİ NE DEMEK?

Mudi, faiz elde etmek ereğiyle bankaya para yatıran kimseye deniyor. Mudi, Vedia veren kimse; emanet veren; saklatımda bulunan kişi; saklatan; bankaya para koyan; mevduat sahibi anlamlarına da geliyor.

MİLYONER SAYISI 8 AYDA ARTTI

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, ağustos sonunda 2018 yıl sonunda göre yaklaşık 30 bin artarak 210 binin üzerine çıktı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ağustos sonunda 210 bin 54'e yükseldi.

Geçen yılın sonuna göre milyoner sayısı 29 bin 928 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 244 milyar 226 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

2018'de 6,2 milyon lira olan milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, bu yılın ağustos sonunda 6 milyon 1lira seviyesine geriledi.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı ağustos sonunda 2018'e kıyasla 26 bin 386 kişi artarak 188 bin 186'ya çıktı. Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatları da 1 trilyon 151 milyar 883 milyon lira oldu.

Aynı dönemde milyonerlerin mevduatlarının 474 milyar 884 milyon lirası yerel para cinsi, 667 milyar 200 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 9 milyar 799 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 121 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yılın sonunda 161 bin 800, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 1 trilyon 24 milyar 25 milyon lira düzeyindeydi.

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