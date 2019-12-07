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07 Aralık 2019 Cumartesi 14:19:53 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 14:20:33

Meyve suyu ihracatında hedef 300 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Meyve suyunda bu yılı 250 milyon dolarla kapatacağımızı öngörüyoruz. Gelecek yıl ise rakam 300 milyon dolara ulaşacak." dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2020'de meyve suyu ihracatında 300 milyon dolar döviz girdisi beklediklerini bildirdi.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, 150 ülkeye gerçekleştirdiği meyve suyu ihracatından bu yılın ocak-ekim döneminde 220 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yatay seyreden meyve suyu ihracatında en sevindirici gelişme ise ABD pazarında yaşandı.

Türk meyve sularını en fazla tercih eden ABD'ye geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 50 artarak 50 milyon dolardan 75 milyon dolara çıktı. Bu ülkeyi 28 milyon dolarla Hollanda ve 13 milyon dolarla İtalya izledi.

Meyve suyu ihracatında en büyük artış yüzdesi ise 4,5 milyon dolardan 11,5 milyon dolara çıkan Güney Kore olarak kayıtlara geçti.

"Katma değerli ihracata önemli örnek"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meyve suyunun katma değerli ihracata önemli bir örnek olduğunu söyledi.

Ürünleri ham hali yerine katma değerli satmanın Türkiye'nin ihracat hedefleri arasında yer aldığına dikkati çeken Uçak, Türkiye'nin, önemli meyve suyu üreticileri arasında yer aldığını aktardı.

Uçak, en çok ihraç edilen ürünlerin başında elma suyu ve konsantresi, üzüm suyu ve konsantresi, ananas suyu ve konsantresi geldiğini belirterek, son yıllarda özellikle domates suyu ihracatında da artış yaşandığını ifade etti.

"Kuzey Makedonya hedef pazar"

Balkan ülkelerine meyve suyu ihracatı için ise görüşmelerinin devam ettiğine değinen Uçak, özellikle Kuzey Makedonya'yı hedef pazar olarak belirlediklerini kaydetti.

Uçak, meyve suyu ihracatında da yaş meyve sebzede olduğu gibi Uzak Doğu pazarının önemine işaret ederek, "Meyve suyu ihracatında bu yılı 250 milyon dolarla kapatacağımızı öngörüyoruz. Gelecek yıl ise rakam 300 milyon dolara ulaşacak." dedi.

"THY'deki ikramlar güzel tanıtım oluyor"

Uçak, meyve suyunda hava yolları firmalarının çok iyi reklam yaptığını bildirerek, "Mesela Türk Hava Yolları milyonlarca yolcu taşıyor. Taşıdığı yolculara da Türk meyve suyu ikram ediyor. Buradan da bir isim ve tat alışkanlığı oluyor. Bunlar hem bizim için hem de Türk ekonomisi için güzel tanıtım oluyor." diye konuştu.

Üreticilerle sürekli temas halinde olduklarını anlatan Uçak, ihracatta yaşanan sıkıntıların çözümünün üreticiden başladığına değindi.

(AA)

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