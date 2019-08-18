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18 Ağustos 2019 Pazar 11:18:25 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:08:41

Mermer ve kirazdan sonra Çin’e süt ve ürünleri de gidecek

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının olumlu etkisini görmeye başladık. ABD’den tarım ürünleri almayı kısıtlayan Çin, ihtiyacını temin etmek için başka pazarlara yönelmeye başladı. Bu pazarlardan biri de Avrupa’daki en büyük tarım hasılasına sahip olan Türkiye olacak gibi. Çin’e mermer ve kiraz ihracatında başarılı bir performans sergileyen Türkiye; şimdi süt ve süt ürünlerini bu ülkenin dev pazarına sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye, Çin’e mermer ve kiraz ihracatının ardından şimdi süt ve süt ürünleri gönderecek. Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li, “Bu senenin ikinci yarısında Türkiye’nin süt ve süt ürünleri de Çin’e gitmeye başlayacak” dedi.

Deng Li

Deng Li

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Türkiye’den ülkesine yılın ikinci yarısında süt ve süt ürünlerinin gönderimine başlanacağını belirterek, “Bunların dışında bir dizi tarım ürünü için de görüşmeler devam ediyor” dedi. Hafta sonu Afyon’da düzenlenen ve Deng Li’nin de katıldığı toplantıda iki ülke ticari ilişkileri ve Türkiye’nin Çin’e mermer ihracatında ürün çeşitliliğinin artırılması için neler yapılabileceği konusu değerlendirildi.

ÇİN’DEKİ MERMERİN %60’I TÜRKİYE’DEN

Toplantıda konuşan Deng, Türkiye’den satın alınan mermerlerin Çin piyasasındaki mermerlerin yüzde 60’ını oluşturduğunu, bunların yüzde 5’inin de Afyonkarahisar’dan ihraç edildiğini söyledi. Afyonkarahisar kirazının da Çin pazarında yerini bulduğunu dile getiren Deng, “Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının yıllık 500 bini geçmesini bekliyoruz. Her geçen gün daha fazla Çinli turist Afyonkarahisar’a gelmeye başlıyor” dedi.

BİR DİZİ TARIM ÜRÜNÜ İÇİN GÖRÜŞME

Çin pazarının kapılarının Türkiye ve Afyonkarahisar’dan gönderilecek mermerlere her an açık tutacağını belirten Deng, şöyle devam etti: “Yeter ki bizim yasalarımıza ve kurallarımıza uygun hareket etsinler. Bu anlamda da sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bu senenin ikinci yarısında Türkiye’nin süt ve süt ürünleri de Çin’e gitmeye başlayacak. Bunların dışında bir dizi tarım ürünü için de görüşmeler devam ediyor. Afyonkarahisar’ın Çin’e yaptığı ihracatta ürün çeşitliliğini kısa sürede artırabiliriz. Bu yıl toplam bin ton kiraz Çin’e gitti. Bizim hedefimiz çok kısa zamanda bu rakamı en azından 5 bin tona çıkarmak.”

TIBBİ AROMATİK BİTKİLERE YOĞUN İLGİ

İhsan Beşer

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde Deng Li ve Liu Yuhua’dan destek gördüklerini söyledi. Beşer, tarımsal ürünler ile kanatlı hayvanların doğrudan satışına ilişkin anlaşmalar yapıldığını ve yakında imzaların atılacağını dile getirdi. Çin’e ihracatta en önemli ürünlerden birinin mermer olduğuna işaret eden Beşer, “Afyonkarahisar’ın en büyük pazarı Çin’dir. Geçtiğimiz ay Çin’den 50 kişilik bir heyet Afyonkarahisar’a geldi. Bu ziyaret kapsamında tıbbi aromatik bitkilerle ilgili 4 gün içinde 200 iş görüşmesi yapıldı. 500 bin dolarlık ticaret anlaşması oldu. Şimdi daha büyük bir siparişle tıbbi aromatik bitkiler alanında da Çin’e ihracatımız devam edecek” dedi.Toplantının ardından Deng ve beraberindekiler Afyonkarahisar ile İscehisar’daki mermer ocaklarını gezdi.

Kaynak: Yeni şafak

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