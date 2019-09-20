Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası, döviz mevduatlarında zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırdı. Kararla piyasadan 2.1 milyar dolar çekilecek.

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

Döviz cinsi mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırıldı.

Alınan bu kararla piyasadan yaklaşık 2.1 milyar dolar çekilmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada "Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır" denildi.

DHA-AA