Marmarabirlik, ürünlere zam yapmayacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden (Marmarabirlik) yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik Entegre Tesisleri'nde çalışanlarla bir araya gelen Asa, çalışmalara katılarak üretime destek verdi.

Üretimin her noktasına giden Asa, çalışan personele moral verdi ve taleplerini dinledi.

Asa, Türkiye'nin zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğini belirterek, "Dünya ve ülkemiz koronavirüs tehdidi altında. Bu mücadeleye bazılarımız evde kalarak, bazılarımız da üreterek katkı sağlıyoruz. Sizlerin moral motivasyonu bizim için çok önemli. Marmarabirlik olarak virüs tehdidine karşı çalışma koşulları ve hijyen konusunda önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Siz varsanız biz varız. Bu zor günlerde gösterdiğiniz fedakarlığı asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

(AA)