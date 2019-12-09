Manisa'nın üzümü AOÇ ile yurda yayılacak

Üzümden elde edilen katma değeri artırmak üzere yapılan çalışma kapsamında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün ürettiği üzüm suyu, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) tarafından ülke genelinde satışa sunulacak.

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Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, taze meyveden sıkılan ve içine içme suyu dahil hiçbir katkı eklenmeden ambalajlanan üzüm suyunun ilk etapta Manisalıların beğenisine sunulduğunu ve büyük talep gördüğünü anlattı.

YURT GENELİNDE SATIŞ

Atatürk Orman Çiftliği ile bir protokol yaparak ürünü ilk etapta Ankara'daki satış noktalarında tüketiciye ulaştırdıklarını bildiren Ünal, “Bu yıl 5 ton üzüm suyu ürettik. Talep üzerine gelecek yıl 15 tona çıkarıp, ürünü, Ankara dışındaki satış noktalarına da sunacağız” dedi.