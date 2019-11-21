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21 Kasım 2019 Perşembe 13:03:12 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 13:04:00

Kurumlar vergisi rekortmenlerinden 9'u enerji şirketi

Türkiye'nin kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde enerji şirketlerine tahakkuk ettirilen vergi tutarı 3,5 milyar lirayı bulurken, 100 mükelleften 9'unu enerji şirketleri oluşturdu.

Türkiye'de geçen yıl en fazla kurumlar vergisi ödeyen 100 mükellefin açıklandığı listede 9 enerji şirketi yer aldı. Rekortmenler listesindeki enerji şirketlerine toplamda 3 milyar 476 milyon 892 bin 147 lira vergi tahakkuk ettirildi.

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, en fazla kurumlar vergisi ödeyen 100 mükellefin 27'si kurum bilgilerinin açıklanmasını istemedi.

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde kurumsal bilgileri açıklananlar arasında 9 enerji şirketi yer alırken, söz konusu rekortmenlere tahakkuk ettirilen vergi tutarı toplam 3 milyar 476 milyon 892 bin 147 lira oldu.

Listede, 1 milyar 266 milyon 648 bin 883 lirayla en çok vergi ödeyen enerji şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) oldu. Listenin 5'inci sırasında bulunan TPAO, bir önceki yıl ödediği 171 milyon 138 bin 166 liralık vergiyle 30'uncu sırada yer almıştı.

TPAO, geçen yıl sondaj faaliyetleri kapsamında çalıştığı kuyu sayısını bir önceki yıla göre 52'den 69'a yükseltmişti. Şirketin, 2018'deki 5,7 milyar liralık karı ise son 10 yılın en yüksek dönem karı olarak kayıtlara geçmişti.

TPAO'yu 694 milyon 492 bin 252 liralık vergi tahakkuku ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü takip etti. Böylece Eti Maden, geçen yıl bir önceki yıla göre kurumlar vergisi mükellefleri̇ listesinde 6 basamak yükselerek 10'uncu sıraya yerleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ise geçen yıl 634 milyon 426 bin 870 liralık vergi ödemesiyle 12'nci sırada yer aldı. TEİAŞ, 2017 yılına göre bir basamak geriledi.

Listede en fazla vergi ödeyen özel şirketlerin başında yer alan Petrol Ofisi AŞ de kurumlar vergisi rekortmenleri listesine 22'nci sıradan girdi. Petrol Ofisi AŞ'ye sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti faaliyetleri dolayısıyla tahakkuk ettirilen vergi tutarı 218 milyon 97 bin 488 lira oldu.

Söz konusu listede 24'üncü sırada yer alan Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'ye petrol türevi̇ yakıtlar, petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı faaliyetleri dolayısıyla 208 milyon 15 bin 437 lira vergi tahakkuk ettirildi.

(AA)

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