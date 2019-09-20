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20 Eylül 2019 Cuma 10:42:14 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 10:45:02

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor: Kültür Bakanlığı alım başvuruları ne zaman yapılır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı duyurusu yayınlandı. Bakanlık, 500 kütüphaneci, 65 mimar, 50 mühendis, 50 şehir plancısı, 50 tekniker, 25 arkeolog, 25 müze araştırmacısı ve 20 tercüman alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları yoğun ilgi görmeye başladı. Kültür Bakanlığı alım başvuruları ne zaman yapılacak? Kültür Bakanlığı alım başvuruları nasıl yapılacak? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ile ilgili merak edilen detayları sizler için araştırdık. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı hakkında merak edilenler..

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım Usul ve Esasları hükümleri çerçevesinde aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen boş pozisyonlara, 2018 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, yapılacak giriş (sözlü) sınav sonucuna göre, toplam 785 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlara müracaat etmek isteyenler "Kültür Bakanlığı alım başvuruları ne zaman yapılacak? Kültür Bakanlığı alım başvuruları nasıl yapılacak?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor.

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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları 25/09/2019 - 09/10/2019 tarihleri arasında yapılacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ALIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet adresinin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan “Sınav Başvuru Kılavuzunu” incelemeleri gerekmektedir.

Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 25/09/2019 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 09/10/2019 tarihi saat 23:59’da kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan, posta ya da bizzat veya diğer kişiler aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ALIM SINAVI NE ZAMAN?

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.trinternet adresinden ilan edilecektir. Sadece sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek.

Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde, alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek.

En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

c) Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

ALIM SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

a) Kütüphaneci:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Arkeolog:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Arkeoloji Bölümü), Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

c) Müze Araştırmacısı:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren;

Sanat Tarihi: Sanat Tarihi programından,

Tarih: Tarih programından,

Arap Dili ve Edebiyatı: Arap Dili ve Edebiyatı programından,

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

c) Mimar:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren mimarlık programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

d) Mühendis:

— Harita Mühendisliği için; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Elektrik-Elektronik Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— İnşaat Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Makine Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği veya makina mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

e) Şehir Plancısı:

— Yükseköğretim kurumlarının şehir ve bölge planlama lisans programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

f) Tekniker:

— Harita Teknikerliği için; Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Elektrik Teknikerliği için; Elektrik, Elektrik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Makine Teknikerliği için; Makine ön lisans programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

g) Mütercim-Tercüman:

— Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren, İngilizce veya Almanca; Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim ile Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak ve belirtilen dillerden (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış) YDS’den en az (B) düzeyinde puana veya bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan, (son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış) bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri için ÖSYM Yönetim Kurulunca belirlenip yayınlanan güncel tablo esas alınacaktır.)

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