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24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:37:48 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:44:13

Kredi faizleri düştü, başvurular arttı! Konut satışları rakamlarının rekor tazelemesi bekleniyor

Merkez Bankası'nın faizleri düşürme kararının ardından konut kredilerinde faiz indirimleri hem kamu bankalarında hem de özel sektör bankalarında peş peşe geldi. Vatandaşın kamu bankalarına rekor sayıda kredi başvuru yapması sonucu Ağustos ve Eylül ayında ipotekli konut satışları rakamlarının rekor tazelemesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da yaptığı 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından bankalar da kredi faiz oranlarında indirime gitti. Bu hamleden sonra kamu bankaları tarafından başlatılan 0.99 konut kredisi kampanyası özellikle konut sektörünün hareketlenmesine neden oldu.

EYLÜL AYINDA REKOR BEKLENİYOR

Kamu bankalarının ardından özel bankaların da kredi faiz oranlarını aşağı çekmesi konut kredisi faiz oranları ve yıllık ortalama faiz dikkate alındığında son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüşle beraber vatandaşın konut kredisi talebi artış gösterdi. Vatandaşın kamu bankalarına rekor sayıda kredi başvuru yapması sonucu Ağustos ve Eylül ayında ipotekli konut satışları rakamlarının rekor tazelemesi bekleniyor.

İKİ HAFTADA 1,13'E GERİLEDİ

Merkez Bankası verilerine göre konut kredisinde 26 Temmuz'da yüzde 20.49, 2 Ağustos'ta ise yüzde 18.45 olan yıllık ortalama bileşik faiz, 9 Ağustos'ta yüzde 13.64'e geriledi. Konut kredisinde 1 haftada 4.7, 22 haftada ise 6.8 puanlık düşüş oldu. Aylık faiz ise 2 haftada yüzde 1.70'den 1.13'e geriledi.

VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Konut kredilerindeki bu gerileme vatandaşın da yüzünü güldürdü. Öyleki, 28 Haziran'da aylık yüzde 1.7 faizle çekilen 500 bin lira tutarında, 120 ay vadeli konut kredisinde toplam ödeme 1 milyon 248 bin TL iken, bu tutar 9 Ağustos'ta 915.8 bin TL'ye indi.

Tüketicinin ödeyeceği toplam faiz 333 bin TL azalarak 748.4 bin TL'den 415.8 bin TL'ye geriledi. 500 bin TL'lik kredide faiz yükü 26 Temmuz'daki oranlara göre ise 2 haftada 260 bin TL azaldı. Faiz düşüşü, konut kredisini de haftalık bazda 4 ay aradan sonra ilk kez artırdı. Konut kredisi hacmi 2-9 Ağustos arasında 251 milyon TL artarak 178.7 milyara çıktı.

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