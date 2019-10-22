Kredi çekeceklere flaş haber! Faiz düşürme operasyonu geliyor

Merkez Bankası Temmuz ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 4,5 yıl aradan sonra ilk kez ve büyük bir indirime giderek faizleri 425 baz puan aşağı çekti.

Ardından Eylül ayında gerçekleştirilen PPK'da da 325 baz puan gibi büyük bir indirim yaparak toplamda 750 baz puanla faizleri 16,50 seviye çekti.

Enflasyondaki düşüş trendi ile beraber hareket alanı oluşan Merkez Bankası'nın 24 Ekim'de gerçekleştireceği PPK'da yeni bir indirime gitmesi bekleniyor.

KREDİ FAİZLERİ DE AŞAĞI ÇEKİLECEK

Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 24'ten 16,50'ye çekmesiyle beraber düşen kredi faiz oranları yeni alınacak bir indirim kararı sonrası kredi faiz oranlarına indirim olarak yansıyacak.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin biri politika faizinin sabit tutulacağını tahmin ederken, indirim bekleyen 13 ekonomistin tahminleri en düşük 50, en yüksek 200 baz puan arasında yer aldı.

"100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYORUZ"

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, TCMB'nin gelecek haftaki toplantısında faiz indirimi yapmasını beklediklerini söyleyerek, "Kurdaki dalgalanma sonrası indirim beklentimiz azalmıştı ancak karar vermek için gelişmeleri bekliyorduk. Son enflasyon verisinde enflasyon görünümü olumluydu. Suriye konusunda anlaşmaya varılması ve TL'deki değer kazanımını da göz önünde bulundurarak gelecek haftaki PPK'da 100 baz puan indirim bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.