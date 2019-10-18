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Köyüne dön hibe al Köyüne dön hibe al

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18 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 08:23:10

Köyüne dön hibe al

Kırsala göç edip, hayvancılık veya tarım yatırımı yapmak isteyenlere birçok destek var. Projesi olan genç girişimcilere 30 bin, üniversiteliye 100 bin lira hibe veren devlet, hayvancılık yatırımlarında da, maliyetin yüzde 40’ını karşılıyor.

 Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal kalkınma destekleri arasında yer alan ‘Genç Çiftçi Projesi’, ‘300 Koyun Projesi’ ve ‘Düve Desteği Projesi’ yoğun ilgi görüyor.

Son yıllarda tarım ve hayvancılık yatırımları, girişimcilerin radarına girdi. Bu alanda yapılan yatırımlar, devlet desteklerinin etkisiyle, 2015’ten sonra ivme kazandı. Hayvancılık yatırımları yüzde 40, tarım ve  organik tarım yatırımları yüzde 35 arttı. Öte yandan, tarım ve hayvancılığı güçlendirmek için sağlanan desteklerle, tersine göç yani kentten köye dönüş de hızlandı.

KIRSALDA NÜFUS ARTTI

Devletin bir süredir bu yönde verdiği destekler, etkisini göstermeye başladı. Son dönemlerde Türkiye’de belde ve köylerde yaşamayı tercih edenlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2017’de 6 milyon 49 bin 393 olan köy ve beldelerde ikamet eden nüfus, 2018’de 6 milyon 337 bin 385 kişiye yükseldi.

GENÇ ÇİFTÇİYE 30 BİN TL

■ GERİ ÖDEMESİZ:  ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamındaki hibe desteğiyle, kırsalda yaşayan ve projesi olan gençlere, 30 bin liraya kadar hibe sağlanıyor. Bunun için ön başvurular, ücretsiz olarak ‘gencciftci. tarim.gov.tr’ adresinden, kesin başvurular ise yerleşim biriminin bağlı olduğu il ve ilçe tarım müdürlüklerine şahsen yapılıyor. Genç çiftçi projesi; hayvansal ve bitkisel üretimin yanı sıra yöresel ürünlerle tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesini kapsıyor. Destekten faydalanacak çiftçilerde, 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış olmak, ücretli çalışan, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi ve daha önceden bakanlığın diğer hibe programından faydalanmamış olmak şartı aranıyor.

HAYVANCILIK YAPMAK İSTEYENE DEVLETTEN 300 KOYUN

■ KUZU ALIM GARANTİSİ: 300 Koyun Projesi’nden daha önce hayvancılık yapan, ancak üretimi sürdüremediği için ağılını, toprağını bırakıp kente göç edenlerden, tekrar köye dönmek isteyenler faydalanıyor. Başvurular, ‘300koyun.tigem. gov.tr’ adresinden yapılıyor. Kabul görülürse, çiftçinin koyunu satın alabilmesi için Ziraat Bankası’ndan 7 yıl vadeli, uygun faizli kredi veriliyor. Kredinin ilk 2 yılı geri ödemesiz oluyor. Ayrıca devlet kuzuya alım garantisi veriyor. Daha sonra, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) başvurularak koyunlar satın alınıyor. Öte yandan,  TİGEM bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans veriyor.

81 İLE 1 MİLYON DÜVE

YÜZDE 40’I HİBE: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol sonucu bazı illerde düve dağıtımı başlamıştı. Düve desteğinden bugüne kadar 41 il faydalandı. Şimdi proje Türkiye geneline yaygınlaştırılıyor. Düve alan vatandaşlara düve bedelinin yüzde 40’ı hibe ediliyor. Örneğin, 10 bin liralık bir düve alımında Tarım ve Orman Bakanlığı, bunun 4 bin lirasını hibe olarak karşılayacak. Yani yetiştirici 6 bin lira ödeyecek. Küçük aile işletmelerinin yararlanabil mesi için düve desteğindeki hayvan varlık sayısı da düşürüldü. Geçen yıl 20 baş altı üreticiler faydalanabilirken, bu yıl bu rakam 10 başa indirildi. ‘tigem.gov.tr’den bilgi alınabilir.

YENİ MEZUNA 100 BİN TL

■ DÖRÜT İLDE BAŞLADI: Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden yüksekokul veya üniversite mezunu gençlere, tarımsal projeleri için 100 bin lira hibe verilecek. Bir yıllık (2019-2020) pilot çalışma için belirlenen şanslı iller ise Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın söz konusu projelere yönelik diğer hibe programlarına dahil olanlar, bu destekten faydalanamayacak. Desteklerin ödenebilmesi için, hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması gerekecek. Hibe desteklerinden sadece bir kez yararlanılabilecek.

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