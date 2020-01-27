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27 Ocak 2020 Pazartesi 23:24:39 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 23:32:36

KOSGEB'den deprem bölgesine acil destek kredisi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), depremden zarar gören Elazığ ve Malatya'daki işletmeler için Acil Destek Kredisi Programı başlattı. Depremden zarar gören KOBİ'ler, anlaşmalı bankalardan 100 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecek.

KOSGEB, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, deprem bölgesine yönelik olarak Acil Destek Kredisi Programı başlattı. Afrika ziyareti kapsamında Cezayir'den Gambiya'ya geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden zarar gören Elazığ ve Malatya'daki işletmeler için devreye alınan programı, "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalardan işletme başına 100 bin TL'ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler" diye açıkladı.

Erdoğan, KOBİ ve işletmelerin KOSGEB'e bu yıl ödemesi gereken borçlarını 2020 yılının sonuna ertelediklerini belirterek, "Bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ'lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021'e erteliyoruz" dedi.  

FAİZİNİ KOSGEB KARŞILAYACAK

KOSGEB Acil Destek Kredisi Programına göre, depremden etkilenen ve bu durumunu valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgeleyen KOBİ ve işletmeler acil destek kredisinden faydalanabilecek. İşletme başına sağlanacak kredinin üst limiti, 100 bin TL olacak. Krediye ait faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

KREDİ GARANTİ FONU DEVREYE GİRECEK

Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay olarak uygulanacak. Teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler ile ilgili olarak Kredi Garanti Fonu devreye girecek. KOSGEB tarafından uygulanan 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı ve KOBİ Finansman Destek Programı'ndan yararlanmış ve halen kredi geri ödemeleri devam eden Malatya ve Elazığ illerindeki KOBİ ve işletmelerin ödemeleri 2021 yılı Ocak ayına kadar ertelenecek. Halen uygulanmakta olan, KOBİ Finansman Destek Programı'ndan 2020 yılı içinde yararlanacak olan Malatya ve Elazığ illerindeki KOBİ ve işletmelerin kredi geri ödemeleri 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. KOBİ ve işletmelerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar vadesi dolacak geri ödemeli destekler kapsamındaki borçları ile bu tarihten sonrasına rastlayan taksitlerinin vade tarihleri, vade sayısı değişmemek üzere herhangi bir yasal faiz alınmaksızın yeniden belirlenecek. Bu durumdaki KOBİ'ler borçlarını, 1 Ocak 2021 tarihinden başlamak üzere, 3 ayda bir ödeyecek.

DHA

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