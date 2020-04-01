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01 Nisan 2020 Çarşamba 09:18:09 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 09:25:24

Koronavirüsün tek kazananı oldu! Serveti 4 milyar dolar arttı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.

Dünyayı etkileyen ve on binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile pek çok şirket zor günler geçirmeye başladı ancak teknoloji dünyasındaki bazı firmalar salgın ile servetine servet ekledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 829, toplam vaka sayısı ise 800 bin oldu.

Küresel ekonomiye zarar veren salgın nedeniyle pek çok sektör ve şirket zarar etmeye başladı, bazı firmalara işten çıkarmalar yaptı.

Ancak bazı teknoloji firmaları salgın ile birlikte popülerliğini daha da katladı.

İnsanların evden çalışmaya başlaması ve uzak kalınan yakınlarla görüşme ihtiyacı, online görüşmelerin yapılabileceği uygulamalara rağbeti artırdı.

İngiltere'den The Guardian'ın haberine göre bu popüler uygulamalardan biri olan 'Zoom' son birkaç hafta içerisinde 20 milyon defa indirildi ve TikTok’un ardından en çok indirilen ikinci uygulama oldu.

Aynı anda pek çok kişiyle video konferans yapma imkanı sağlayan Zoom’un piyasa değeri bir anda 42 milyar dolara yükseldi. 
Uygulamanın kurucusu ise Eric Yuan. 

Eric Yuan’ın kişisel serveti de son ayda tam 4 milyar dolar arttı.

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