KİT'lerin istihdam verileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılının 4. çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda 100 bin 535 kişi çalışıyor. Bunların 95 bin 61'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 5 bin 474'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 85'i memur, 44 bin 256'sı sözleşmeli, 47 bin 394'ü İş Kanunu'na tabi olup, toplu iş sözleşmesi yapma hakkı bulunan kapsam içi işçi, 3 bin 493'ü İş Kanunu'na tabi olup toplu iş sözleşmesi yapma hakkı bulunmayan kapsam dışı işçi ve 1307'si de geçici işçi statüsünde bulunuyor.

AA