Kentsel dönüşüm Avrupa’dan başlayacak

6.7 milyon riskli konutu yenilemek için kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nı açıkladı. 5 yıllık eylem planına göre, ülke genelinde acil dönüşmesi planlanan 1.5 milyon konut var. Bu nedenle yılda 100 bini İstanbul’da olmak üzere, 300 bin konutun ‘yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm’ temel ilkeleri ışığında dönüşmesi planlanıyor. Dönüşüm hamlesinin il il detayları da belli oldu.

PİYANGO VURAN İLÇELER

İstanbul’da en büyük dönüşüm projeleri Esenler, Gaziosmanpaşa, Başakşehir ve Üsküdar’da hayata geçiriliyor. Plana göre, dönüşüme girecek olan bağımsız birim sayısı Gaziosmanpaşa’da 4 bin 748, Esenler’de 8 bin, Zeytinburnu’nda 1500, Beyoğlu’nda 750 , Güngören’de 750, Başakşehir’de 2 bin, Bağcılar’da 1015. İstanbul dışında en büyük kentsel dönüşüm projeleri ise Ankara, Adana, Kayseri, Konya ve Samsun’da başlatıldı.