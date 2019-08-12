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12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:37:03 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:42:08

Kayseri'de 3 genç mühendis insansız sualtı aracı geliştirdi

Kayseri’de 3 genç mühendisin bütün yazılımlarını yaptığı ve Karga’ ismini verdikleri insansız sualtı aracı geliştirdiler.

Kayseri'de Erciyes Teknopark'ın destekleriyle insansız sualtı aracı üretmek isteyen genç mühendisler Furkan Şahin, Ali Çamdal ve Davut Canbulut, hayallerini gerçekleştirdi. Erciyes Teknopark LAB Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyesi'nde işe koyulan genç mühendisler, yüz 100 yerli olan ve bütün yazılımlarını kendilerinin yaptığı insansız sualtı aracı üretti. TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada bölge 3'üncüsü olan genç mühendislerin amacı, Teknofest'te de derece elde edebilmek. 

Proje hakkında bilgiler veren Furkan Şahin, “Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi bünyesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sağlık alanına yoğunlaşan çalışmalarımızla TÜBİTAK yarışmasına katıldık ve bölge 3'üncüsü olduk. Bu başarı bize Teknofest'e katılma heyecanı ve inancını getirdi. Teknofest'te insansız su altı aracı kategorisine girdik. Bizi diğer yarışmacılardan ayıran en önemli faktör, aracımıza nano teknoloji uygulamamızdır. Bu nano partikülleri ise Erciyes Üniversitesi Nano Teknoloji Araştırma Merkezinde üretilen partiküllerden kullanıyoruz. Çünkü aracın suya minimum temas etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Takımda yer alan Ali Çamdal da, “Teknofest 2019 insansız sualtı sistemleri yarışması ileri seviye kategorisinde yarıştığımız bu cihazımızda bütün yazılım sistemlerini kendimiz tasarladık. Bu yarışma kapsamında ileri seviye kategorisinde kendi kendine yapabilmesi gereken görevler bulunuyor. Cihazın bu görevleri yapay zeka ile yapmasını sağladık. Birçok görevde kendisi suya indikten sonra dışarıdan hiçbir etki olmadan obje tanımlama, hark tanımlama ve çemberden geçme gibi görevleri kendisi yapacak. Ayrıca bunun yanında uzaktan kontrollü görevleri de olacak. Bu cihazımız hem kendi kendine çalışabilen hem de uzaktan kontrollü bir Rover olarak yarışmada yer alacak. Şuanda insansız hava araçlarının yaptığı yukarıdan yeri tarama, görüntü alma ve sinyal ulaştırma gibi bütün işlemleri biz bu aracımızla sualtında yapabileceğiz. Bu bize, sualtından aldığımız görüntülerle istediğimiz herhangi bir nesneyi arama ya da sualtındaki herhangi bir objeyi ve su zemini tarama gibi özellikleri kullanabileceğiz. Bu şekilde hem ülkemiz için eksik olan insansız sualtı cihazları gibi bir cihaz ortaya koymuş olacağız. Bu cihazı 3 kişilik bir ekiple yaptığımız için gururluyuz” şeklinde konuştu. 

Aracın tasarımı hakkında bilgiler veren Davut Canbulut ise “Mekanik tasarımı tamamen ekibimize ait olan aracımızı Erciyes Teknopark'ta gerçekleştirdik. Aracımızın adı kargadır. Çünkü kargalar zeki hayvanlardır. Bu yüzden bu ismi koymayı uygun gördük. Aracımızın tasarımını ve montajını yaklaşık 3 haftalık bir sürede gerçekleştirdik. Bu kısa süre içerisinde bunu yaptığımız için kendimize güvenimiz tamdır. Yarışmada büyük başarı elde edeceğimize inanıyoruz” diye konuştu. 

(İHA)

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