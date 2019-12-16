Kayseri TOKİ başvuru nasıl yapılır? 2020 Kayseri TOKİ evleri nerede yapılacak? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için başvurular 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Kayseri'de yaşayan vatandaşlar TOKİ yeni konut projelerin hangi ilçelere yapılacağını öğrenmek istiyor. Kayseri TOKİ başvuru ve Kayseri TOKİ projeleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

2020 KAYSERİ TOKİ EVLERİ NEREDE YAPILACAK?

"Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Kayseri'de toplamda 3 bin konut yapılması bekleniyor. Resmi bir açıklama olmaması ile birlikte Kayseri'de yapılacak 3 bin konuttan 230 tanesinin Sarıoğlan'da yer alacağı da konuşuluyor. Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacaktır.

KAYSERİ TOKİ BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

KAYSERİ TOKİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

100 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru bedellerinin ödenmesi gerekiyor. Başvuru Bedeli 2+1 daireler için 500.- TL, 3+1 daireler için ise 1.000.-TL olarak tahsil ediliyor.

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”

3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız”

4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

KAYSERİ TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)